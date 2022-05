A Cattolica si celebra la Giornata della Diversabilità con Filosofare

Giovedì 19 maggio, ore 20.15, al Teatro della Regina di Cattolica andrà in scena “FiloSofare” che celebra la conclusione del percorso didattico della decima edizione della Giornata della Diversabilità - Percorso Multidisciplinare RivieraBanca organizzata dall’associazione Rimbalzi fuori Campo.

Il percorso che, negli ultimi due anni, si svolge attraverso un approccio filosofico e introdotto negli istituti comprensivi dei comuni di

Cattolica, San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico dalle docenti dell’associazione bolognese Filò, vedrà sul palco del teatro MYO - Mondaino Youth Orchestra, e il trio riminese Terconauti, Damiano e Margherita Tercon e Philipp già ospitato da Rimbalzi fuori Campo al Festival della Cultura Sportiva nell’estate 2021 un trio che tramite le loro gag riesce ad attirare l’attenzione sulle mille opportunità della disabilità allontanando il pubblico dal concetto di disabilità intesa come limitazione. Il montepremi messo a disposizione da RivieraBanca ammonta a 2.500 euro; quest'anno utilizzati per realizzare uscite didattiche che sono venute a mancare nei due anni di pandemia: l'Istituto Comprensivo di Cattolica ha scelto tre destinazioni, il Teatro dell’Aria a Gradara, il Museo del Balì di Colli al Metauro e i Musei Civici di Pesaro; le Maestre Pie di Cattolica invece hanno preferito il Museo Egizio di Bologna; l’Istituto Comprensivo di Misano ha organizzato quattro diverse uscite didattiche, una al Parco San Bartolo, una a Onferno, una all'Acquario di Cattolica e una all’Italia in Miniatura, mentre la scuola di San Giovanni porterà gli alunni di quarta elementare al Parco di Cervia.



sogni attuabili proponendo un progetto che vada a beneficio della comunità. Ancora una volta la volontà dell'associazione è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica alla disabilità e alle necessità di non discriminare una minoranza che ha il diritto di essere sempre messa in condizione di partecipare alla vita della comunità senza limitazioni. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, obbligo di mascherina ffp2,