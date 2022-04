A Coriano si celebra la festa della Liberazione con due appuntamenti

A Coriano la Festa della Liberazione si inizia a celebrare giovedì 21 aprile alle ore 17,30 nella Sala Isotta del Teatro CorTe con la conferenza “Verso la Festa della Liberazione” organizzata da Corrente Alternativa. Il dr. Daniele Susini presenterà due sue recenti pubblicazioni: “La Resistenza ebraica in Europa-Storie e percorsi 1939-1945” e “Ti racconto Marzabotto. Storia di un bambino che è sopravvissuto”. La giornata del 25 Aprile, invece, vedrà l’Amministrazione comunale deporre corone di alloro al Monumento ai Caduti di piazza don Minzoni e alle tombe dei Caduti per la libertà nei cimiteri di Coriano e Montetauro e ai cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara. Alle ore 11 è prevista la visita e la deposizione della corona d’alloro al Coriano Ridge War Cemetery in via Piane. Nel pomeriggio l’appuntamento è alle ore 17.30 in Sala Isotta del Teatro CorTe dove, a cura della sezione Anpi f.lli Ciavatti, verrà proiettato il film “1944 Silenzio sul monte Sole”, documentario sulla strage di Marzabotto. La cittadinanza è inviata a partecipare a tutte le iniziative in programma.