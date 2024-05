A Coriano turismo all’aria aperta con bici e trekking

Coriano promuove il turismo della bicicletta e del trekking. Per scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche domenica 5 maggio c’è la possibilità di immergersi nella natura con due iniziative. “Non solo bike!” per bici da strada e mountain bike e una camminata ludico sportiva con il “Trekking di gruppo tra le Terre di Coriano”. Per chi sceglierà la due ruote saranno due i percorsi previsti e indicati con apposita segnaletica per la bici da strada, quello agonistico lungo 80 km con partenza e ritorno da Coriano attraverserà Croce, Mercatino Conca, Altavelio, Casinina, Montecchio, Tavullia, San Clemente, mentre il secondo percorso cicloturistico sarà libero. Per gli amanti delle camminate l’alternativa, sempre domenica 5 maggio, sarà il Trekking di gruppo con una camminata non agonistica ludico-sportiva. Iscrizioni e partenza alle ore 9 da piazza Don Minzoni. Tutte le iniziative si concluderanno con il Pasta Party al Centro Giovani, in via Piane 100, con un contributo di 5 euro.

Le iniziative delle associazioni G.S. Ospedaletto, Le Saline Natura e Sport e Benessere Le Saline Shiatsu portate avanti in collaborazione con il comune di Coriano “sono rivolte a tutti coloro che nel rispetto dell’ambiente amano vivere il proprio tempo libero all’aria aperta - commenta l’assessore al Turismo e Ambiente, Anna Pazzaglia -.Escursionisti e appassionati di bicicletta possono vivere i meravigliosi paesaggi che questo particolare periodo dell’anno offre il nostro territorio con sentieri naturalistici e percorsi dedicati. Per quanto riguarda le camminate e le esperienze di trekking dopo la camminata panoramica ecologica svoltasi a marzo, proseguiamo quindi domenica e andando avanti per tutta l’estate. A precedere le iniziative di domenica 5 maggio sarà la “Festa di primavera” con laboratori per adulti e bambini, musica dal vivo, stand gastronomici e mercatino di prodotti locali sabato 4 maggio dalle ore 15.30 alle 19 presso la sede dell’associazione La Piscolla in via della Loreta,6.