A Coriano va in scena Maria Pia Timo in Doppio Brodo Show

Giovedì 8 Luglio 2021 (ore 21,15) all’ Arena Parco dei Cerchi di Coriano sale sul palco Maria Pia Timo con "Doppio Brodo Show". Di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo. Consulenza musicale: Anna Galletti. Lo spettacolo nasce da una commossa malinconia per l’epica ?gura dell’Azdora romagnola e si diverte a contrappuntarla alle attuali ?gure di noi mogli-madri-lavoratrici angustiate. Quanto sia cambiato in Italia il modo di vivere, la società, le usanze, in meno di cinquant’anni ha dell’incredibile. Come pure ha dell’incredibile quale carico di lavoro e responsabilità gravasse sulla donna.

Grazie ad un lavoro di mesi, anni, di raccolta di testimonianze proprio di queste ultime reduci di un’epoca che va scomparendo, è nato un meraviglioso bagaglio di racconti da fare rivivere in scena. Sono serviti interi pomeriggi di chiacchiere e chiacchiere e chiacchiere, tra risate e momenti di sincera commozione, in giro per la Romagna, in casolari sull’Appennino o in villette vista mare, per sondare l’anima della più autentica donna delle campagne romagnole. Come si crescevano i ?gli un tempo e come non lo si sa più fare oggi, cos’è il matrimonio oggi e cos’era all’ora, e soprattutto come si cucinava e si mettevano a tavola eserciti di commensali allora, mentre oggi ci si barcamena a malapena tra buste di surgelati e fast food.

A metà tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco (dove vengono prodotti sul tagliere, in diretta, strozzapreti e maltagliati) prende vita uno spettacolo, con sottofondi musicali di casa “nostra”, che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento e a lungo sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso.

Ingresso: settore A/B €. 15 – settore C/D €. 12

sconto di € 2 su biglietto intero di ogni settore per under 25 - over 65 anni e soci youngercard



