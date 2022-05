A Fiabilandia il secondo giorno è gratis

Con la bella stagione riaprono le porte i parchi dei divertimenti della Riviera Romagnola. Tra questi, Fiabilandia è pronto ad accogliere grandi e piccini con tante novità. Tra i parchi divertimento più antichi d'Italia, Fabilandia fu inaugurato nel lontano 1965 a Rivazzurra di Rimini; da sempre dedicato ai bambini, attualmente occupa una superficie di circa 150.000 mq e ha come mascotte un buffo personaggio di nome Babau.??La caratterista del parco è che si sviluppa intorno a un lago, il Lago Bernardo, e si suddivide in 5 aree tematiche principali: Medievale, Orientale, La Baia dei Pirati, il Borgo Magico e il Far west. Tra giostre e spettacoli, il Parco offre oltre 20 attrazioni, tutte immerse nel verde e ispirate a mondi fantastici e alle fiabe più famose. Una vera immersione in un mondo immaginario dove trascorrere momenti gioiosi e magici con i propri figli.?

Condizioni:

- Per l’acquisto dei biglietti non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria del parco per accedere.

- I bambini inferiori ai 90 cm di altezza hanno diritto all'accesso gratuito

- I Biglietti acquistati hanno validità a partire dal 2/05/2022

Validità:

Il biglietto dà diritto ad un ingresso giornaliero al parco durante la Stagione 2022 (dal 06/03/2022 al 06-11-2022).

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email la Conferma d'ordine e il tuo voucher

3) Presenta il voucheri in formato digitale o cartaceo all'ingresso del parco e goditi la visita