A “I Giovedì d’Autore” Lorena Bianchi presenta “Il viaggio non è privo di ombre: 12 racconti di vita in psicoterapia”

Giovedì 5 agosto, ore 20.45, nel parco del Mulino Sapignoli per la rassegna “I Giovedì d’Autore” la psicoterapeuta e scrittrice Lorena Bianchi, presenta al pubblico “Il viaggio non è privo di ombre: 12 racconti di vita in psicoterapia” (con note al testo di Luigi Maria Piarulli) edito per la casa editrice Raffaelli di Rimini nel 2021.



Dodici racconti che permettono di entrare, seppur molto delicatamente, nella stanza dello psicoterapeuta e toccare da vicino, in un "viaggio" interiore bellissimo e autentico, l'esperienza di chi ha conosciuto il dolore e ha saputo rialzarsi. Per la prima volta la letteratura e la psicoterapia si incontrano sotto la mano dello stesso autore, in questo caso autrice, e superano lo storico sodalizio tra arte e psicologia. Lo spessore lirico di Lorena Bianchi stimola ad ogni pagina i cinque sensi, tanto che chi legge prova una partecipazione "fisica" alle emozioni. Non si tratta di un espediente narrativo, qui si presenta e si attraversa la vita vera e vissuta. Qui si racconta la sofferenza senza compassione, ma con l'implacabile oggettività di chi prova a curare senza farsi coinvolgere. Il linguaggio passa fluentemente da quello "ambulatoriale" ad uno più avvolgente, toccando le cifre della poesia. Le note al testo del dott. Piarulli, al termine di ogni caso, specificano e ampliano la definizione del disturbo.Lorena Bianchi (Riccione, 1956), è un’affermata psicoterapeuta. Laureata in Psicologia Clinico-Dinamica all’Università di Padova e in Sociologia, si è poi specializzata in Psicoterapia ad Orientamento Analitico.?Si è anche distinta nel mondo della poesia, della narrativa, delle favole per bambini e adulti, testi di canzoni, spettacoli teatrali che ha portato in Italia e all’estero. La partecipazione all’incontro è gratuita. La rassegna si svolge nel rispetto delle misure anticovid-19, in collaborazione con l’Associazione di volontari Gli Amici del Mulino Sapignoli e l'Associazione Ora D'Aria; saranno presenti produttori del territorio che al termine delle presentazioni delizieranno il pubblico con assaggi dei propri prodotti.