A “Libri da queste parti", Giulia Vannoni racconta in musica il ruolo della scienza nelle opere teatrali

La scienza e le sue straordinarie scoperte viste da un’insolita prospettiva saranno al centro del racconto di Giulia Vannoni ospite del prossimo appuntamento di “Libri da queste parti”, giovedì 12 ottobre (ore 17:00) presso la Sala della Cineteca, con la presentazione del suo libro “Il canto della scienza: come il teatro musicale interpreta Galileo, Einstein e gli altri”, Bulzoni 2022.

Il contributo delle scoperte scientifiche e dei suoi protagonisti alla definizione di teorie innovative può essere narrato in molti modi: Vannoni lo racconta qui da una visuale inedita, quella delle opere musicali recenti del teatro d’opera del secondo Novecento e indaga le opere che hanno come personaggi principali i protagonisti di memorabili vicende scientifiche. Non solo Galileo, ma anche Keplero, Einstein, Madame Curie, fino al più recente Alan Turing hanno attirato l’attenzione di artisti, letterati, compositori e librettisti, che si sono interessati a queste figure eccezionali realizzando romanzi, film e drammaturgie teatrali ispirati all’attività di questi uomini e donne di scienza: ritratti affascinanti, esistenze segnate dalla dedizione allo studio e alla ricerca, profili umani che offrono notevoli spunti alla rappresentazione scenica. É soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento che il teatro musicale ha cominciato ad interessarsi di queste figure. Molti librettisti e compositori sono rimasti affascinati da eminenti scienziati che con le loro scoperte hanno scandito svolte epocali della nostra civiltà, legate soprattutto a due stagioni fondamentali del pensiero scientifico, quelle verificatesi a inizio Seicento durante la prima rivoluzione scientifica, e quelle che hanno influenzato la fisica novecentesca, riuscendo a trasformarli in potenti soggetti operistici che destano ancora forti emozioni. Vannoni ha approfondito un tema che era rimasto in gran parte inesplorato, e si è dilettata anche a rintracciare accostamenti imprevisti, come ad esempio quelli tra Torquato Tasso e Copernico e altri.

Giulia Vannoni al suo attivo ha un variegato percorso di studi scientifici e musicali: Laurea in Biologia, perfezionamento in Matematica e in Fisica, master in Comunicazione della Scienza, corsi di chitarra classica e musica elettronica in conservatorio, laurea in Dams/Musica, dottorato di ricerca in Storia, Scienze e Tecniche della Musica. Ha insegnato nei licei e all'università, si è occupata di storia della scienza e ha preso parte all'organizzazione di mostre a soggetto scientifico. Collabora come critico musicale a periodici italiani e stranieri ed è autrice di numerosi saggi dedicati ai rapporti fra musica e scienza, apparsi in riviste di settore e sui programmi di sala dei principali teatri italiani. Nel 2017 ha pubblicato il volume A un dottor della mia sorte. La storia della medicina raccontata dal teatro d'opera.

Gianni Zanarini è docente di Scienza e arte nel Master di Comunicazione della Scienza dell’Università di Milano Bicocca. Ha insegnato Scienza e Letteratura nella Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, Fisica e Acustica musicale nell’Università di Bologna. Ha pubblicato numerosi saggi di carattere scientifico, epistemologico e musicologico e ha collaborato all’Enciclopedia della Musica Einaudi. Tra le sue pubblicazioni che riguardano le relazioni tra scienza e arte: Appassionato rigore. Visioni del mondo e passioni scientifiche (Cuen, 2001), Invenzioni a due voci. Dialoghi tra musica e scienza (Carocci, 2015), Silenzio (Doppiavoce, 2020), Fiabe esatte. Immagini poetiche della scienza (Doppiavoce, 2021).

Ingresso libero