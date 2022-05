A Misano arriva “Pathos” un nuovo festival filosofico

Prezzo non disponibile

Un nuovo appuntamento filosofico è pronto ad accendere l’estate misanese e ad appassionare il pubblico. Il Festival, dal titolo “Pathòs - emozioni, stupore, passioni – filosofi sotto le stelle”, si svolgerà dal 23 al 26 giugno, con una sostanziale novità rispetto agli appuntamenti degli anni passati. Sarà, infatti, una kermesse diffusa sul territorio, vissuta non solo nel giardino della Biblioteca, ma anche in Piazza della Repubblica e nella suggestiva cornice della spiaggia di Misano.

Va definendosi in questi giorni il programma del Festival che, sotto la regia di Gustavo Cecchini, vedrà la presenza di importanti filosofi italiani e prestigiosi ospiti internazionali. Ad inaugurare il nuovo appuntamento sarà un grande amico di Misano: il filosofo Umberto Galimberti.