A Misano la Pasqua è con ritratti d’autore, i Moka Club e i mercatini di primavera

Il weekend di Pasqua dà ufficialmente il via alla stagione estiva e Misano Adriatico è pronta ad accogliere i primi turisti e i visitatori con il suo bel mare, premiato da tanti anni con la Bandiera Blu, il suo affascinante entroterra, percorribile in bicicletta attraverso le EcoVie, e i suoi eventi. Il primo appuntamento è venerdì 15 aprile con il terzo appuntamento della rassegna filosofica ‘Ritratti d’Autore’, che porterà sul palco del Cinema Teatro Astra il teologo Vito Mancuso e la sua lectio dal titolo provocatorio “Gesù, tutto diverso da Cristo". “Non possiamo non dirci cristiani”, dichiarava un secolo fa Benedetto Croce, il filosofo laico non credente, per sottolineare il fatto che il Cristianesimo, in quanto religione dell'Occidente, è alla base della nostra civiltà, a prescindere dall'adesione della fede personale di ognuno. Ma quanto ha a che fare il cristianesimo istituito con il reale Gesù della storia? La risposta di Vito Mancuso è: ben poco. Il gesuanesimo e ben altra cosa dal cristianesimo. Il primo è profezia, il secondo ritualità. Il primo è fuoco, il secondo acqua. Il primo è rivoluzione, il secondo conservazione. Domenica 17 aprile, alle 21:30, i Moka Club porteranno tutta la loro energia sul palco di Piazza Repubblica per il primo concerto live della stagione. La band è pronta a fare scatenare il pubblico con il suo repertorio che ripercorre la disco music anni ’70 e’80 e le sue coinvolgenti coreografie. Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile, dalle 10:00 alle 22:00, il centro di Misano si animerà ogni giorno con il mercatino di primavera. Oltre 50 espositori proporranno artigianato artistico, prodotti tipici regionali e di erboristeria lungo via Repubblica. Mercatini di primavera anche a Portoverde, nelle giornate di sabato e domenica. Curati dal Comitato Commercianti di Portoverde, i mercatini torneranno anche nei weekend del 23 e 24 aprile, 20 aprile e 1° maggio e tutte le domeniche del mese di maggio.

Per ulteriori informazioni: IAT Misano 0541615520.