A Montegridolfo arriva un Festival cinematografico innovativo con 3 appuntamenti

A Montegridolfo, il 22 luglio, 12 agosto e 9 settembre, arriva il festival cinematografico “dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”. Promosso dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione, il Festival si avvale della direzione artistica del critico cinematografico Paolo Pagliarani e presenta delle pellicole dove, al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio è protagonista. Per la tematica trattata, è un festival del tutto innovativo nel seppur nel ricco panorama delle manifestazioni filmiche emiliano-romagnole. La prima edizione è strutturata in tre date; il 22 luglio e il 9 settembre con la momentanea trasformazione di piazza Giacomo Matteotti in un’arena sotto le stelle e il 12 agosto a Trebbio, nei pressi del Santuario mariano. Questa scelta è data dal voler leggere e apprezzare la scenografia architettonica del castrum malatestiano, che è parte integrante dei valori riconosciuti dal Decreto di tutela paesaggistica del Castello di Montegridolfo. Pertanto, già il momento precedente la proiezione con l’ingresso dall’antica porta medioevale, diventa una forma esperienziale di contatto visivo e percettivo del paesaggio. La proiezione del 12 agosto invece, si terrà vicino al Santuario della Beata Vergine di Trebbio; in questo modo oltre a promuovere il monumento religioso, verrà ricordato che nella Chiesa è conservata una grande pala d’altare del 1549, che raffigura la miracolosa Apparizione della Beata Vergine con la particolareggiata rappresentazione del Castello di Montegridolfo: una forte testimonianza storica del paesaggio e del suo mantenimento. Il programma delle proiezioni inizia giovedì 22 luglio a Montegridolfo (Castello –piazza Matteotti) con Da zero a dieci, la seconda volta del rocker Luciano Ligabue dietro alla macchina da presa: uscito nel 2002 con la presenza nel cast di Pierfrancesco Favino, il film racconta il viaggio di quattro amici in vacanza a Rimini per recuperare l’occasione di divertimento drammaticamente persa vent’anni prima. Il 12 agosto lo schermo si sposta al campo sportivo di Trebbio di Montegridolfo per la proiezione di In viaggio verso un sogno (Peanut Butter Falcon) di Tyler Nilson e Michael Schwartz con Zack Gottsagen, Shia LaBeouf e Dakota Johnson: tra le paludi del sud degli Stati Uniti il viaggio avventuroso di Zack, ragazzo afflitto da sindrome di Down, desideroso coronare il suo sogno di diventare wrestler professionista. Ultimo appuntamento il 9 settembre ancora a Montegridolfo (Castello – piazza Matteotti) con l’originale Benvenuti a Marwen di Robert Zemeckis, tratto da una storia vera, con Steve Carell nei panni di un fotografo afflitto da un trauma che cerca di superare costruendo un mondo immaginario con bambole e bambolotti.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito e si svolgono nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19, con inizio alle ore 21.00. Si consiglia la prenotazione al recapito telefonico: 0541.855054.