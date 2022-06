A Montescudo Monte Colombo a “Giugno…è tempo di trebbiare”

Domenica 19 giugno, dalle 16.30, al Museo Etnografico di Valliano (Comune di Montescudo Monte Colombo) si svolgerà “Giugno…è tempo di trebbiare”. Un evento all’insegna della convivialità, aspetto importante che si ritrovava proprio nel momento del raccolto del grano. Mietitura e trebbiatura erano, infatti, le fasi conclusive del ciclo del grano, quando le spighe venivano tagliate e poi trebbiate, quando cioè si separava la pianta dal chicco di grano. Era un lavoro di aiuto reciproco, a conclusione del quale si festeggiava, mangiando, cantando, danzando: significava che il raccolto era stato abbondante. Così sarà a Valliano, dove si assisterà alla mietitura e alla trebbiatura come si faceva una volta, con le falci e la trebbiatrice meccanica, degustando prodotti locali; per i più piccoli, letture di albi illustrati sotto l’ombra degli alberi. La festa continua la sera, con cena al ristornate Zì Teresa, a pochi passi dal museo e per concludere al meglio la giornata, alle ore 21 – al Teatro Rosaspina di Montescudo – il gruppo I Gatti rossi ci accompagnerà in un viaggio dalle colline al mare, attraverso canzoni, immagini, ricordi, con il concerto/spettacolo Come le canne al vento.