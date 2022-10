A Morciano di Romagna un recital dedicato a Boccioni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si terrà domenica 30 ottobre alle 17.30 presso la sala ex Lavatoio di Morciano di Romagna il recital "BOCCIONI + BOCCIONI = BOCCIONI". Il recital Boccioni + Boccioni = Boccioni intende ripercorrere, in occasione dei 140 anni dalla nascita, la sua breve ma intensa parabola biografica e artistica. Alle voci di Lucia Ferrati e Nicola Nicchi sarà affidato il compito di riproporre le fondamentali tappe cronologiche della vita e dell’opera di Boccioni attraverso la lettura di un testo, appositamente ideato e scritto per l’evento, basato su pagine di diario, epistolari, testimonianze e documenti storici.

Fra questi i Manifesti tecnici della pittura e della scultura futuristi redatti dallo stesso Boccioni, in collaborazione con i suoi celebri sodales contemporanei: Marinetti, Carrà, Severini, Russolo, Balilla, Pratella. Il recital si concluderà con una suggestiva action painting del pittore e performer Giuliano Del Sorbo che dipingerà dal vivo una grande tela intitolata Paintheatre. Segni unici nella continuità dello spazio: dedicato a Umberto Boccioni.