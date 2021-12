A Natale si riempie il frigorifero della Caritas e si festeggia con un concerto d'organo

Domenica 12 dicembre alle ore 18.00 alla Chiesa dei Servi si svolgerà un concerto d’organo per festeggiare la donazione del Rotary Club Rimini Riviera alla Caritas di una nuova cella frigorifera di 40 mq. Il concerto è preceduto dalla presentazione del progetto che ha portato il Rotary Club Rimini Riviera alla donazione di un grande frigorifero di 40 metri quadrati. Con una cella di tali dimensioni, Caritas Diocesana potrà triplicare la capacità di stoccaggio del cibo che viene offerto all’associazione e la conseguente ridistribuzione alle persone più in difficoltà.

La pandemia ha accentuato i bisogni di tante famiglie del territorio. Sono stati 4.368 i nuclei famigliari incontrati nel 2020 dalle 54 Caritas parrocchiali, con una quota di italiani cresciuta in 10 anni dal 20 al 44%; 135mila i pasti distribuiti nel 2020 contro i 95mila del 2019.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei 200 posti previsti in Chiesa e per accedere al concerto sarà necessario esibire il green pass da vaccinazione. Di grande interesse il programma musicale che sarà proposto dal Maestro Francesco Alessandrini e dalla Soprana Sara Borrelli.

Programma concerto

Johann Sebastian Bach / Max Reger: Fantasia in la minore

Giacomo Puccini: Salve Regina

Pietro Mascagni: Ave Maria

Johann Sebastian Bach / Sigfrid Karg Elert: Sinfonia pastorale

Max Reger: Maria Wiegenlied

Gioacchino Rossini: O salutaris hostia

Johann Sebastian Bach: Toccata e Fuga in re minore

William Gomez: Ave Maria