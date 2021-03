Pasqua, Città Teatro in streaming con Grand Buffet-la Sagra della primavera

A Pasqua il mondo di Città Teatro, continua a sperimentare le diverse possibilità dello streaming per tenere vivo un legame con il pubblico. Dopo le prime due divertenti e insolite puntate (Grand Buffet Speciale Pre-Capodanno e Carnival Show-la quaresima che non ti aspetti) torna la terza (e forse ultima?) puntata dello streaming più pazzo del palinsesto teatrale in era Covid-19: Grand Buffet - la sagra della primavera, in diretta da San Clemente sabato 3 Aprile 2021 alle 21.00. In primavera si rinasce, nuovi paesaggi e nuovi sapori. Ma saranno tutti veri? Fra falso, vintage e avanguardia, in un tripudio colorato e dirompente, la delicatezza primaverile si butta in Sagra, non di Stravinskij, ma sempre con i sapori più ruspanti e i rituali più classici. Con collegamenti dal mondo, con note vacanziere e anticipi estivi, con fiori di pesco e immancabili note noir, il Grand Buffet ancora una volta offre gustose pietanze pre-pasquali ma attenzione: gli attori sono pronti a rompervi le uova nel paniere! La regia video è come sempre di Davide Schinaia, anche consulente drammaturgico, mentre l’importante fattore visuale è affidato a Scenediluce composto dalla scenografa modenese Keiko Shiraishi e dal direttore tecnico Nevio Cavina, noto light designer e do-cente di illuminotecnica allo Accademia Belle Arti di Venezia. Si ringrazia per la collaborazione: Conad City- Sant’Andrea in Casale Agriturismo I Muretti - Montecolombo Dolciaria Rovelli - Monte fiore Conca Biglietti 5,00€. Il contributo supporta l’attività di Città Teatro. Informazioni generali: cell 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Negli altri orari: cell 348-3212280 giorgia.penzo@cittateatro.it www.cittateatro.it