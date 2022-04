A Pasqua torna il mercatino da Forte dei Marmi al Polo Est

Il 16 e 17 aprile a Bellaria Igea Marina speciale week end di Pasqua con il ritorno del Mercatino da Forte dei Marmi che ha l’intento di unire eccellenze, atmosfere e life style delle due famose riviere: la romagnola con la Versilia. Si tratta de “La Fiera di Primavera - Dal Tirreno all’Adriatico”, organizzata da Polo Est Village e Romagna Experience, con il patrocinio del Comune.

Una due giorni che vede fra gli altri appuntamenti, la presenza del mercato famoso per la sua offerta commerciale di alta qualità e la bella atmosfera che riesce a creare ovunque. Lo spazio a questo riservato è in viale Pinzon – Polo Est Village dove, dalle 8.00 alle 19.30, gli appassionati del Versilia Style potranno trovare tante novità primaverili. In più, nel pomeriggio di sabato, la consegna di uova di Pasqua a tutti i bambini presenti, l’esibizione della Ligaband e il dj-set che animerà anche la domenica. Quella del Mercatino da Forte dei Marmi è una selezione di articoli artigianali divenuti dei veri e propri “must”, come la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.