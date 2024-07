A Riccione inizia un altro weekend da non perdere: ecco tutti gli appuntamenti per ogni interesse ed età

Un nuovo e interessante weekend ricco di appuntamenti attende i turisti e i visitatori della Perla verde: dal 18 al 21 luglio le proposte spaziano tra cinema, spettacoli di danza e teatro, mostre, yoga e passeggiate salutari, visite guidate, iniziative per bambini, folklore romagnolo e musica per rendere più piacevoli le torride giornate estive.

Oceania: quando a Riccione approdò una delle navi da crociera più veloci al mondo

Sabato 20 luglio (ore 21:30) la piazzetta Dante Tosi ospita la prima dello spettacolo musicale “Oceania. La storia vera del transatlantico Oceania in crociera a Riccione nel 1933” che racconta i fatti curiosi e i personaggi che, il 14 agosto 1933, sbarcarono a Riccione da una delle navi più grandi e veloci che solcavano i mari e gli oceani in quegli anni. I passeggeri che prendevano parte alla crociera promozionale Oceania Cosulich di ferragosto “Le spiagge del Mediterraneo”, scesero a Riccione per visitare la città e godersi una giornata nella Perla Verde dell’Adriatico: da questo fatto storico prende spunto la commedia musicale per la regia di Elena Ronchetti che ne ha curato anche la sceneggiatura e la coreografia.

Il cinema all’aperto nell’anfiteatro del Parco degli Olivetani

Luglio è il mese del cinema sotto le stelle che quest’anno cambia location e si sposta all’anfiteatro del Parco degli Olivetani. Ogni settimana fino alla fine di agosto il cartellone proporrà spettacoli per ogni età e interesse: a inaugurare la rassegna, sabato 20 luglio (ore 21:30), il film dell'anno “C'è ancora domani” di Paola Cortellesi mentre domenica 21 luglio (ore 21:30) va in scena “Me contro te” di Gianluca Leuzzi, un’avventura da brividi nel castello del Conte Dracula in Transilvania.

RED Riccione Estate Danza, lo spettacolo in piazzale Roma

Dopo il “Mc Summer” di mercoledì 17 luglio, RED Riccione Estate Danza torna con un grande appuntamento per il pubblico: giovedì 18 luglio (ore 21) il galà “DanceXperience Danza con noi”, presentato da Luca Bellei, che porterà in scena i lavori coreografici delle scuole di danza. Tra gli ospiti dello spettacolo i Fresh ‘N’ Clean, vincitori del titolo di “Crew of the year” all’“Mc Hip Hop Contest” e che hanno conquistato il grande pubblico con le loro straordinarie performance a “Italia’s Got Talent”. Sul palco anche Vittoria Markov, una delle più talentuose ballerine italiane che presenterà uno show unico tra danza e spettacolo circense. Nel corso della serata, Cruisin’ Records porterà a Riccione un’inedita produzione musicale dal titolo “Un’estate con te”; un brano che vuole essere un vero e proprio progetto di continuità e di innovazione nei confronti dell’indimenticabile “Romagna mia” di Secondo Casadei.

Appuntamenti culturali tra scatti su New York e Chicago, visite guidate a Riccione Paese, commemorazione della battaglia di San Lorenzo in Strada

Prosegue a Villa Mussolini la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio” dedicata a una delle più importanti rappresentanti della street photography che ha ritratto in maniera straordinaria e moderna anonimi personaggi tra le strade di New York e Chicago, a volte sovrapponendoli alla sua stessa immagine riflessa. La mostra è aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 23 (ogni venerdì possibilità di visita con guida esperta, prezzo di ingresso singolo e guida 15 euro).

Venerdì 19 luglio è in programma la cerimonia pubblica di commemorazione che ricorda l’ottantesimo anniversario della battaglia di San Lorenzo in Strada, teatro nel settembre del 1944 dei tragici fatti che portarono allo sfondamento della Linea Gotica. Alle ore 14:30 presso la chiesa di San Lorenzo in Strada inizia la cerimonia in ricordo delle vittime cadute in guerra alla presenza delle autorità civili e che sarà accompagnata dalle note del trombettista Giovanni Ferrini.

Venerdì 19 luglio il Museo del Territorio invita alla passeggiata storica alla scoperta di Riccione Paese in compagnia della guida turistica della Regione Emilia Romagna Dina Maria Vittoria Gravina. La camminata culturale è gratuita e inizia alle ore 22:30 con una breve visita al Museo del Territorio (viale Lazio, 10), seguita dalla passeggiata alla scoperta dell’antico borgo, con sosta a Villa Mattioli, la dimora più antica di Riccione, alla vecchia Chiesa di San Martino e ad altri edifici storici significativi situati sull’antica via Flaminia, divenuta poi Corso Fratelli Cervi. Durante la passeggiata, la guida racconterà anche aneddoti e storie sulle antiche botteghe che rappresentano un’autentica testimonianza della storia e dell’identità di Riccione.

Salute e benessere a Riccione

Gli appuntamenti con il benessere fisico delle “Passeggiate della salute” proseguono giovedì 18 luglio (ore 18:30) e sabato 20 luglio (ore 7:45) con la camminata lenta e consapevole. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni: https://www.riccione.it/it/ eventi/evento/passeggiate- della-salute-quinta-edizione

“Meditare camminando” rinnova l’appuntamento con la camminata sulla spiaggia alle prime ore del mattino a cura di Stefano Visani, per conoscere tecniche energetiche, di respirazione, meditazione e concentrazione, dal martedì al sabato, con ritrovo in piazzale San Martino e partenza alle ore 8:30.

Sabato 20 luglio, nuovo appuntamento con “Le albe dello Yoga”: alle ore 6:30, l’insegnante Renza Bellei guiderà i partecipanti in un viaggio emozionale nella bella cornice del parco di Villa Mussolini. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.

Le iniziative per bambini e famiglie

Giovedì 18 luglio (ore 17:30) la Biblioteca comunale e il Museo del Territorio si spostano al mare con “Storia e storie in spiaggia”: presso la zona di spiaggia 85, i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni potranno imparare divertendosi con le attività didattiche proposte dal Museo del Territorio e in collaborazione con i musei della provincia di Rimini.

Ai Giardini dell’Alba (via Cilea), tornano i graditi appuntamenti di “Alba for kids” per i bambini in vacanza con le famiglie che fanno sorridere anche i più grandi, venerdì 19 luglio, dalle ore 21.

Sabato 20 luglio animazione per bambini in viale Tasso con spettacoli di magia, giochi e baby dance, dalle ore 21.

Le altre iniziative “Sotto il sole di Riccione”

Giovedì 18 luglio (ore 21:00), la musica da ballo romagnola è protagonista di “Uva grisa”, in viale Gramsci (angolo con viale San Martino), con i balli staccati e anche con liscio, valzer, polke e mazurke.

Giovedì 18 luglio (ore 21), musica dal vivo con la band “Safe escape” in piazza Sacco e Vanzetti.

Ogni giovedì sera i pittori de “I Giovedì dell’arte” allietano le passeggiate riccionesi, deliziando la vista dei passanti curiosi mentre eseguono le proprie opere, dalle ore 19 alle 24, sul lungomare di Riccione, nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le zone di spiaggia 88/90.

Venerdì 19 luglio serata a tema “festa delle streghe” per le vie del borgo di Riccione Paese.

Dal 19 al 21 luglio sfida sui pattini a rotelle al Pattinodromo comunale che ospita il Trofeo Interregionale ACSI di pattinaggio artistico “Estate a Riccione”.