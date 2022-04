A Riccione Spazio Tondelli si trasforma in un metaforico giardino dell’Eden

Dopo l’appuntamento del 20 e 21 aprile al Palazzo del Turismo dove Riccione Teatro ha portato gli studenti del liceo Volta-Fellini nel mondo di Pirandello mettendo in scena lo spettacolo virtuale “Così è (o mi pare), riscrittura per realtà virtuale realizzata del celebre testo di Luigi Pirandello con l’adattamento e la regia di Elio Germano. Lo spettatore è stato calato nella storia e, grazie alla realtà virtuale, si è trasformato in uno dei protagonisti, che vede e ascolta tutto.



Il programma di Eden prevede uno spettatore e un performer per ogni replica: primo ingresso alle 11, ultimo ingresso alle 21:45. La durata di ogni singola performance è di cinque minuti. Lo spettatore potrà trattenersi altri cinque minuti dopo la fine della performance. Ogni quindici minuti è prevista una nuova replica. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (posti limitati). Poiché lo spettacolo si svolge in un cantiere, il pubblico potrà accedere solo indossando abiti comodi e scarpe con suole di gomma. Gli spettatori devono inoltre essere muniti di green pass rafforzato e mascherina FFP2.