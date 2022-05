A Riccione torna la Festa della Famiglia con sport, giocomusica, pic nic e tanto altro

Domenica 22 maggio a partire dalle ore 15.30 fino a sera, prenderà il la Festa della Famiglia dopo due anni di stop. Il polmone verde del Parco degli Olivetani ospiterà bambini di ogni età fino agli adolescenti in un pomeriggio intervallato da giochi, esibizioni sportive e musica. Numerose le associazioni sportive che, oltre a proporre spettacoli e performance, consentiranno ai ragazzi di avvicinarsi al basket, pallavolo, karate, calcio, tiro con l’arco, tennis, pattinaggio artistico e ginnastica acrobatica. Per i più piccoli sarà presente il Centro per le Famiglie con letture e giochi dedicati. Mentre all’ora dell’aperitivo partirà un momento dedicato alle band giovanili con Giocamusica e la possibilità per i ragazzi di cimentarsi nelle esperienze di deejay.



Ai più piccoli verranno distribuiti gadget dedicati al Centenario di Riccione. Ad accogliere le persone anche un gazebo informativo dedicato all’Unesco e al progetto di valorizzazione delle tradizioni, usi e cultura della spiaggia di Riccione. Durante il pomeriggio ci sarà l’occasione per collegarsi con i radioamatori dall’altra parte del globo grazie alla collaborazione della “CISAR sezione di Riccione – Il Passatore”. Un’ iniziativa organizzata dall’assessorato Servizi alla Persona del Comune di Riccione che dopo il successo delle scorse edizioni per coinvolgimento e partecipazione da parte di famiglie e bambini, e il fermo di due anni causa Covid, viene riproposta alla città per favorire l’aggregazione in uno spazio all’aperto quale è il Parco degli Olivetani.