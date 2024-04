A Riccione torna la magia di 'Dinner in the sky': una cena a 50 metri d'altezza

Torna a Riccione Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole che offre ai commensali la possibilità di pranzare e cenare a 50 metri di altezza. Dopo il successo di pubblico riscosso nel 2023, con oltre 500 commensali arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, l’attrazione farà nuovamente tappa nel cuore della Perla Verde, in piazzale Roma, dal 10 al 14 luglio prossimi, offrendo ai propri ospiti un’esperienza unica: brindare, sorseggiare aperitivi o gustare un menù gourmet sospesi tra l’azzurro del cielo e quello del mare, con lo scenario del mare Adriatico che si staglia sullo sfondo e un panorama mozzafiato perfetto per essere fotografato.

Saranno quattro le opzioni a disposizione del pubblico riccionese. Si parte alle 17.30 circa con un aperitivo, seguito da un’apericena di tre portate e dall'esclusiva cena al tramonto. Seguirà quindi un'altra cena. Importantissimo sarà, come già nel 2023, il legame tra Dinner in the sky e il territorio romagnolo: l’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di coinvolgere nel progetto le eccellenze riccionesi e non solo, portando in quota i migliori chef e bartender per arricchire la proposta culinaria e di beverage.

Dice l’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi: “Siamo contenti che anche quest’anno Dinner in The Sky abbia scelto Riccione per portare il suo show enogastronomico di grandissima qualità in alta quota. Lavoreremo assieme per far sì che a luglio Dinner in The Sky sorprenda tutti con uno spettacolo indimenticabile”.

Dichiara Stefano Burotti (Dits Italia Srl): “Siamo davvero contenti di poter tornare a Riccione, città che consideriamo la nostra casa. Dits Italia ha sede proprio qui, in questa terra, ed è qui che sono anche le nostre radici. Questo è il luogo che amiamo, che vorremmo vedere valorizzato. Con Dinner in the sky abbiamo avuto la possibilità, lo scorso anno, di legare il brand Riccione ad un format che ha all'attivo 10mila eventi in cinque continenti e in città internazionali come Dubai, Londra, Montecarlo, Parigi, Las Vegas. L’evento è stato molto apprezzato dal pubblico e ha dimostrato come il gioco di squadra possa fare la differenza, mettendo a sistema professionalità provenienti da settori diversi per dare vita ad un evento unico che unisce i migliori chef del territorio e le loro proposte di fine dining ad esperti di mixology. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Riccione, a cominciare dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, per aver deciso di rinnovare la loro fiducia nel nostro progetto. Vogliamo lavorare per portare in alto il nome di Riccione e impreziosire l’esperienza di chi si troverà a soggiornare in città”.