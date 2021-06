A Riccione va in scena il mondo della danza con Cruisin'

Dal 26 al 30 luglio riporta il mondo della danza a Riccione accogliendo i ballerini e le loro famiglie nelle strutture ricettive con la proposta di diverse manifestazioni.

Si parte con Riccione Estate Danza al Palazzo dei Congressi, dal 26 al 29 luglio 2021. Si tratta dell’evento estivo di riferimento per i ballerini che scelgono la formazione di grande prestigio, che desiderano accrescere e sviluppare il loro talento alla scoperta di nuovi e sempre più importanti orizzonti.

L’edizione ‘21 di Red presenta 28 docenti di fama internazionale pronti ad offrire la loro professionalità a giovani danzatori provenienti dalle varie regioni d’Italia, in una serie di performance e lezioni di danza classica, moderna e contemporanea. Sono in programma due percorsi di studio che vedono protagonisti coreografi ed insegnanti del panorama nazionale ed europeo. We Dance è il percorso di studio rivolto ai ballerini più giovani (under 14) che ogni giorno hanno in programma lezioni di danza classica, modern, contemporanea e hip hop. Nel corso della settimana i ballerini partecipano anche a laboratori che hanno l’obiettivo di creare una vera e propria performance.Quattordici coreografi di grande esperienza e prestigio guidano i ragazzi in un percorso che coniuga studio e divertimento: Federica Guerra, Simone Stella, Ilenia Serinelli, Michela Bulgarelli, Barbara Meli, Ketty Doglioli, Antonio Carrasco, Mattia Del Vecchio, Alessia Goldoni, Alessia Molinari, Tarek, Mirko Paparusso, Barbara Ante, Vittoria Markov. Red è il percorso di formazione rivolto ai ballerini più grandi che prevede un ampio programma di lezioni di danza classica, modern suddiviso in due diversi livelli (base/intermedio e avanzato). Sono quattordici i docenti presenti di grande professionalità e competenza, volti molto conosciuti e amati dai ballerini. Tra questi: Veronica Peparini da diversi anni giudice, coreografa ed insegnante della più famosa accademia televisiva d’Italia “Amici di Maria De Filippi”. Un volto e un personaggio noto a milioni di fans che il sabato sera e per diversi mesi all’anno seguono Veronica nelle sue performance coreografiche interpretate da allievi e professionisti del programma di Canale 5. Importante influencer con oltre un milione di followers. Andreas Muller ballerino professionista tra i più amati della scena danza televisiva, vincitore della sedicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. è protagonista di eccezionali performance nei più importanti festival in Europa. La sua fama ed il suo prestigio si misurano sulla schiera di oltre un milione e duecentomila followers che lo seguono dalle sue prime apparizioni televisive. Sebastian Melo Taveira protagonista di una straordinaria stagione come interprete principale dello spettacolo “Magic Mike” a Londra e Berlino. Ballerino professionista di Amici, vincitore di una edizione dell’Mc Hip Hop Contest è un influencer con 613 mila followers su Instagram.

Alessia Gatta Art Director del teatro Brancaccio di Roma, coreografa della compagnia di danza Ritmi Sotterranei e stimatissima danzatrice e coreografa in importanti accademie, eventi e festival nazionali.

Michael Cassan docente nei corsi di studi più prestigiosi di Parigi, come Studio Harmonic, punto Heart and The International Academy of Dance.

Vittoria Markov protagonista di Amici 2016 dove ha sfoggiato tutto il suo talento, ballerina amatissima dal pubblico dei giovani, recentemente protagonista del concerto de “Il Volo” presso l'Arena di Verona.

L’elenco dei coreografi e testimonial di RED continua con personaggi di grande spessore, rappresentanti della cultura e dell’arte, che illuminano la scena della danza nazionale, come: Simonetta Vaccara Reynaud, Vanessa Negrini, Macia Del Prete, Francesca Frassinelli, Francesco Gammino, Barbara Ante; Michela Bulgarelli, Mirko Paparusso. Riccione Estate Danza è anche una grande occasione di divertimento e condivisione per tutti i partecipanti, mercoledì 28 luglio l’appuntamento è con Riccione Danza Express, una divertente sfida organizzata da Cruisin’ che si svolge presso le strade e i luoghi più rappresentativi di Riccione. Un’idea originale e unica che permette di coniugare la danza e l’intrattenimento alla promozione della città e che permette di far conoscere servizi ed attività commerciali ai ballerini provenienti dalle diverse regioni italiane. La serata di giovedì 29 luglio dalle ore 21.00 in Piazzale Ceccarini è interamente dedicata allo spettacolo con il concorso Danceexperience che intende promuovere e sostenere lo sviluppo dell’arte e premiare i migliori talenti espressi nella ricerca interpretativa e coreografica della danza classica, moderna e contemporanea. Il concorso è riservato ballerini solisti, passo a due, gruppi che presentano un lavoro coreografico ed interpretativo capace di esplorare le aree della danza.

La giuria è formata dai professionisti, docenti e coreografi di Riccione Estate Danza 2021 e vede la partecipazione speciale di Doriana Oriella una delle più amate figure del balletto internazionale. Artista versatile, ricca di sensibilità e dotata di una tecnica rigorosa, Doriana Oriella diplomatasi nel 1969, entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, divenendo prima solista nel 1972, poi prima ballerina nel 1977 ed infine étoile nel 1986.

L’ingresso alla serata è gratuito, aperto al pubblico solo tramite prenotazione. L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative di sicurezza anti-covid richieste. Dal 28 al 30 luglio 2021, la street dance torna protagonista con l’MC SUMMER 2021, la prima edizione estiva dell’Mc Hip Hop Contest, l’evento hip hop di riferimento che lo scorso anno ha festeggiato la venticinquesima edizione e che da tredici anni, nei primi giorni di gennaio, trasforma Riccione nella capitale mondiale dell’urban dance con stage, spettacoli, contest e battle.

Vista l’impossibilità di svolgersi nel gennaio 2021, l’Mc Hip Hop Contest ha deciso di presentare un’edizione speciale completamente rivisitata, che, però, mantiene inalterata l’energia e l’emozione che caratterizzano da sempre questo grande appuntamento. Tante le occasioni proposte ai ragazzi per esibirsi e mostrare il loro talento nelle location più rappresentative della città di Riccione, sfide e performance portano l’energia dell’urban dance nelle strade e nelle piazze del paese.

L’MC SUMMER è, dunque, una grande occasione per poter tornare a studiare con coreografi di fama internazionale, seguendo un ricco programma di lezioni sui diversi stili dell’hip hop in programma al Palazzo del Turismo e al Palazzo dei Congressi di Riccione.

Tra i coreografi invitati all’evento:

ANIMAL nato in Costa d’Avorio si trasferisce a Parigi, dove inizia a ballare giovanissimo. Dopo aver vinto numerosi contest in Europa si guadagna il riconoscimento dell’ambiente della dancehall. Si è esibito su grandi palcoscenici con artisti internazionali come Black Eyed Peas, Beenie Man, Aidonia, Montell Jordan, Colonel Reyel, ha partecipato a video, coreografato show televisivi come “So You Think You Can Dance”.

SONNY OLUMATI ballerino e coreografo dalla sua prima esibizione televisiva nel 2003 è stato protagonista di tanti programmi dedicati alla danza, cortometraggi, concerti e film mantenendo sempre il suo impegno per l’insegnamento dei diversi stili dell’urban dance. La danza è stato il primo linguaggio con cui ha raccontato la sua storia e il suo impegno nella difesa dell’uguaglianza e dei diritti.

JUNIOR ALMEIDA una delle colonne portanti dell’Hip Hop europeo, maestro di un’intera generazione, un vero e proprio riferimento della street dance europea per gli stili Popping, Locking ed Electric Boogie.

LACCIO il quotidiano più importante della stampa “W” di New York lo definisce “youthquake”, terremoto, la rivista Vogue parla di lui come il giovane talento “with the face of Botticelli angel and the spirit of Johnny Rotten”. Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, rappresenta un talento non convenzionale e rivoluzionario nel mondo della danza e non solo. Direttore artistico della compagnia Modulo Project coreografo, performer e creative director di programmi televisivi

come XFactor, TheVoice e DanceDanceDance, ha creato le coreografie degli ultimi lavori del registra Paolo Sorrentino e realizza campagne per grandi brand.

Con il coreografo SADECK BERRABAH del collettivo Géométrie Variable, Cruisin’ ha ideato il progetto AIR: ARTIST IN RESIDENCE, quattro giorni di studio e creazione insieme a giovani ballerini finalizzati alla preparazione di un lavoro coreografico che culmina nella realizzazione di un video inedito e di grande valore artistico.

Le Géométrie Variable sono un esempio emblematico di come il video possa essere uno strumento fondamentale per sviluppare la propria unicità artistica, creare un concept originale e farlo conoscere ad una grande community. Il collettivo si è presentato al mondo nel 2017 proprio con un video che ha ottenuto grande successo sui social network raggiungendo rapidamente diversi milioni di visualizzazioni. Quello che ha colpito il pubblico è stata la peculiarità dello stile proposto: Sadeck ha creato una personalissima forma stilistica che partendo dalla sua specializzazione in popping e locking sfocia nel tutting, uno stile di danza interpretativa contemporanea che si focalizza sull’abilità del ballerino di creare posizioni geometriche e movimenti in cui predomina l’angolo retto. Le performance del gruppo sono oggi richiestissime e apprezzate in tutto il mondo.

Con questo innovativo progetto di Cruisin’ conferma il suo impegno nella crescita dei giovani ballerini mettendo a disposizione borse di studio gratuite per tutti i partecipanti.

I ballerini che partecipano alla residenza artistica a Riccione hanno quindi la straordinaria opportunità di vivere da protagonisti tutte le fasi artistiche di questo progetto che culmina nella realizzazione di un video inedito capace di fondere l’arte e la danza con lo scenario suggestivo della spiaggia e del mare.

Il focus dell’evento MC Summer è come di consueto il Crew Contest: le crew provenienti da tutt’Itala portano in scena coreografie sempre più innovative e spettacolari di fronte allo sguardo attento di una prestigiosa giuria internazionale. Mercoledì 28 in Piazzale Ceccarini la prima sessione di sfida e venerdì 30 luglio la grande serata finale dove verranno eletti i vincitori di questa speciale edizione.

L’ingresso per il pubblico alle serate è gratuito, contingentato e tramite prenotazione.



