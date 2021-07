A Rimini va in scena Drag Queen show e musica internazionale 

Bis di serate all’ E’ buliroun di Rimini (viale Regina Elena, 20) a cura delle Produzioni Ceccarini. Domani sera, venerdì 23 luglio 2021 a partire dalle ore 21 in scena il Different Night con le più esilaranti parodie en travesti e la presenza in scena delle drag queen più famose d’Italia.

Questa settimana nel locale di viale Regina Elena in scena con i loro show: Petunia Surprise, direttamente dalle serate più pazze d’Italia (Muccassassina, Classic Club ecc) e trent’anni di carriera celebrati con le sue divertenti gag anche in tv, ospite del Maurizio Costanzo Show e come apriconcerto di Ambra Angiolini.

Assieme a Petunia in scena all’E’ buliroun la raffinatezza internazionale di Mabèl Wiss che si è esibita anche nelle serate di Bob Sinclair e Paris Hilton. Tra i cavalli di battaglia dell’artista come impersonator l’eleganza di Cher che sintetizza alla perfezione la versatilità artistica di Mabèl.

Dagli Stati Uniti, precisamente dal Michigan, approda in Romagna la giunonica e burrosa Gwendollyn Nightshade per una serata che si annuncia come un tripudio di colori e risate in tutte le lingue.

Sabato 24 luglio, sempre a partire dalle ore 21,00, torna all’E’ buliroun la grande musica di Top of the Music.



Sul palco il duo musicale formato dal cantautore e showman Ciri Ceccarini, chitarra e voce con il chitarrista, romagnolo doc e didatta Symon Soprani.Top of the Music è una rassegna di musica d’ascolto live con una rilettura in chiave soft di tutti i più celebri brani della storia della musica pop, rock, dance.

