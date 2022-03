A Rivabella l’Hip Hop incontra il cabaret con “Voulez-vous? Les Folies”

Dopo il grande successo della rassegna “Sex Parler” e in attesa della serata-evento del primo aprile con Antonio Sorgentone (trionfatore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent), il Mamì Bistrot di Rivabella invita tutti gli appassionati di cabaret alla serata “Voulez-vous? Les Folies”, spettacolo musicale dal vivo con artisti internazionali e le sfavillanti coreografie dello ShowBallet di Milano. L’appuntamento nel teatrino di via Toscanelli è per venerdì 25 marzo (ore 21) in una magnifica cornice parigina, tra i prelibati piatti della cucina francese, atmosfere da belle époque ed il debutto di un nuovo grandioso spettacolo di cabaret intitolato “Les Folies”.

Prima dello show è in programma la presentazione ufficiale del nuovo album di Calla Mc + NSE, storica band di 6 elementi capitanata da Calla Mc, personaggio centrale della scena Hip Hop italiana.