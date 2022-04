A Rivabella torna il cabaret con le ragazze dello ShowBallet e Margherita Mischitelli

Il 29 aprile alle ore 21.00 al Mamì Bistrot di Rivabella torna la serata “Voulez-Vous Les Follie”, l’unico originale show ispirato al Moulin Rouge, con protagonista Margherita Mischitelli, una delle più celebri performer del cabaret internazionale. La serata di cabaret vedrà sul palco anche artisti nazionali e internazionali e le magiche coreografie dello ShowBallet di Milano.

Guest-star della serata, come detto, l'eclettica performer marchigiana (è di Lucrezia), una delle artiste italiane più apprezzate all'estero. Formatasi alla scuola circense di Torino e poi cresciuta artisticamente in tanti festival di Strada, Margherita - che fa della poliedricità il suo tratto distintivo - diventa famosa nel mondo delle arti dal vivo per le sue performance clown di equilibrismo su bottiglie e per le sue evoluzioni con la ruota Cyr: "Mi piace mischiare gli stili - spiega Margherita - e sono alla continua ricerca di nuove performance. Il 'cambiamento' è la parte più stimolante della mia arte perché, quando fai questo lavoro, sei sempre in evoluzione". Già interprete dello spettacolo di opera lirica diretto da Aurélien Bory e di una produzione "GLIMT Amager" diretta da Lars Lindergaard Gregersen, sul palco del Mamì Bistrot porterà in scena un parte del suo spettacolo solista "Amore Pony" che combina l'arte acrobatica con il mondo esilarante dei clown: "Nei miei spettacoli - dice - c'è tanta tecnica ed una preparazione fisica molto accurata. Ma l'aspetto che più mi appaga è far ridere la gente".