A San Clemente prosegue "Note di Vino": ultimo appuntamento

San Clemente conclude gli appuntamenti dell’edizione numero 24 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali. A San Clemente - piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini - il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.

Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica da oltre 20 anni - la prima edizione è datata al 2001 - una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.

Ingresso: adulti 20 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 20 euro

Per info e prenotazioni: 366.1021467 (CHIAMARE DALLE 18 ALLE 21.30) NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI VIA SMS O TRAMITE WHATSAPP

Ultimo appuntamento di Domenica 21 Luglio 2024

San Clemente, Piazza Mazzini (Centro Storico) ore 20.45

Degustazione di vini e prodotti tipici della Basilicata

Intrattenimento musicale, Acustica



Viaggio acustico ancestrale nelle varietà timbriche

e armoniche della musica lucana