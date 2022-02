“A Teatro con Mamma e papà!" con nuovi spettacoli nei mesi di febbraio e marzo

?Riprendono le domeniche con “A Teatro con Mamma e papà!” al Teatro Giustiniano Villa a San Clemente con inizio spettacoli alle ore 17.00. Domenica 13 febbraio va in scena “In vacanza con la strega”, con Giorgia Penzo e domenica 27 febbraio “Fellini spiegato ai bambini” Ellini Spiegato con Mirco Gennari. Il 13 marzo l’attore leccese Ippolito Chiarello è in scena con?“Mattia e il nonno”, piccolo capolavoro di Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia. Chiudono la rassegna di pomeridiane. Domenica 20 Marzo, ore 17.00, Francesco Tonti e Daniele Maggioli con porterà in scena “Equilibrì” (che sostituisce “Una strana consegna”). Inizio spettacoli alle ore 17.00?Biglietti Intero 7,00€, ridotto fino a 14 anni 5,00€?Biglietteria, prenotazioni e prevendita: I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. La biglietteria apre un'ora prima dell'inizio?dello spettacolo.?Prenotazioni telefoniche e mail: tel 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13).?mail: teatrovilla@cittateatro.it (specificando nome, numero di posti e spettacolo)?www.cittateatro.it/teatrovilla?Accesso agli spettacoli regolato dal possesso di Green pass e dalle vigenti norme di?prevenzione anti Covid-19.