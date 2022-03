A Verucchio l’8 marzo si celebra con 3 trekking in giallo e incontro con Elena Borghi “LaBoss”

E’ Donne in gamba il claim scelto nel 2022 dal Comune di Verucchio per le iniziative legate all’8 marzo. Un progetto che non si esaurirà nell’evento in programma nella giornata dedicata all’altra metà del cielo, ma si articolerà sull’intero mese. Incontro gratuito con ‘LaBoss’ in presenza e online. Il calendario prenderà il via ovviamente martedì 8 marzo con “Donna: per piacere oppure per dovere? (Non importa chi sei, ma chi vuoi essere”), un incontro gratuito con Elena Borghi, in arte LaBoss, esperta motivatrice al femminile in programma fra le 14 e le 15.30 nella Sala Tondini del Centro Civico che il Comune dona a tutte le donne con la doppia opportunità della modalità in presenza o in diretta streaming sulla pagina facebook o chiedendo il link per connettersi alla piattaforma dedicata: i posti sono infatti limitati.

“Un’opportunità per scoprire o riscoprire la propria autostima, acquisire sicurezza e il piacere di essere donna” spiega ‘LaBoss’. Per iscriversi all’iniziativa è possibile scansione il Qr Code sulla locandina (si verrà così introdotti direttamente al form di contatto) o telefonare al numero dedicato 389-8280713

“Trekking in giallo” dalla panchina rossa. A completare il cartellone saranno poi tre “Trekking in giallo” nelle ultime tre domeniche di marzo. Tutti simbolicamente con partenza alle 14.30 dalle panchine rosse anti violenza sulle donne che si trovano sul territorio comunale e con consegna alla partenza di uno scaldacollo giallo logato Comune di Verucchio. Il primo e il terzo da quella del Centro Civico, il secondo da quella che si trova nel parco dell’area sacra nel capoluogo vicino alla piscina.

Domenica 13 si inizierà con “Ascoltando tè” e la camminata di circa un’ora dal Centro Civico si concluderà al Convento di Santa Croce, dove, nel bosco dei frati minori, si terrà una merenda al suono della campane tibetane.

Domenica 20 sarà la volta di “Passeggiando nella storia”, camminata che dal parco di Passerello raggiungerà invece il Museo Civico Archeologico e si concluderà con una visita guidata al femminile dal titolo ‘La donna villanoviana e la sua immagine’ a cura della direttrice Cristina Giovagnetti e una merenda a base di torta mimosa.

Domenica 27, chiuderà il sipario “Benessere sul fiume”, camminata che dal Centro Civico raggiungerà infine il Parco Marecchia per chiudersi con un momento di rilassamento del corpo insieme a un’istruttrice di Pilates.