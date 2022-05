A Verucchio torna la Festa dell'Amicizia fra i popoli per un mondo unito

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia e delle restrizioni anti contagi, ritorna a Verucchio la “Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito”. Un appuntamento che si rinnova e taglia il traguardo della quinta edizione arricchendosi di un momento di confronto pubblico che farà da apripista alla vera e propria giornata di piazza. Prima del momento clou, venerdì 10 giugno alle 21 la Sala Romagna Mia di via Casale 103 ospiterà un incontro pubblico sul tema “Conoscersi per condividere… Un invito all’intercultura: esperienze di vita e integrazione dal mondo” che avrà per relatori il formatore e coordinatore dei progetti generativi Isur Rimini-Interazioni 2022 Carlo Pantaleo e la docente di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università di Urbino professoressa Rosella Persi. La quinta edizione della Festa è invece in calendario domenica 19 giugno a partire dalle 15 in Piazza Europa. L’assessorato alle politiche sociali - in collaborazione con la Fondazione Anna Rastelli, il Movimento dei Focolari, I Combia poder, Beetween-Coop, Il Millepiedi-Isur prog.Interazioni, la Parrocchia di San Paterniano, l’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia, l’Associazione Argentina per il mondo e l’Associazione No Border – riproporrà il consueto programma fatto di musica, tradizioni, racconti e piatti tipici dal mondo: le tante famiglie partecipanti prepareranno infatti assaggi dei loro menu e si susseguiranno brani e balli etnici.