A Villa Franceschi il finissage della mostra d’arte "In-utile 2.0"

Sta registrando grande partecipazione la mostra d’arte “In-utile 2.0”, realizzata dai ragazzi della cooperativa sociale Cuore 21, che si avvicina alla conclusione.

Domani, mercoledì 17 luglio alle ore 19:00, presso Villa Franceschi, avrà luogo il finissage dell’esposizione con un evento speciale: un live painting collettivo che coinvolgerà gli artisti e il pubblico presente.

L'evento di chiusura sarà un'occasione unica per vivere un'esperienza artistica interattiva, dove il confine tra creatori e spettatori si dissolverà in un'armoniosa collaborazione creativa. Questa performance dal vivo rappresenterà l’apice di un percorso espositivo che ha saputo emozionare e coinvolgere, mettendo in luce le straordinarie capacità espressive dei giovani artisti.

La mostra “In-utile 2.0”, allestita a Villa Franceschi, sede della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Riccione, ha esposto 21 nuove opere frutto dell’impegno e del talento di Davide Santini, Elisabetta Capelli, Stefano Falcioni e Luca Trani, in collaborazione con l'artista Lorenzo Anzini, noto come Loreprod.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza e gli ospiti di Riccione a partecipare a questo evento conclusivo per celebrare insieme la bellezza dell’arte e l’importanza dell’inclusione e della collaborazione culturale.

17 luglio 2024

Orario: 19:00

Luogo: Villa Franceschi, Viale Gorizia 2, Riccione

Ingresso: Libero