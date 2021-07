A Villa Franceschi, Riccione Women Ensemble e “ Il mio nome è Bond, James Bond”

Proseguono gli appuntamenti serali a Villa Franceschi, un magico connubio tra musica, arte e parola. Giovedì 22 luglio ore 21, nell’ambito della rassegna “Dai cori al cuore”, concerto del Riccione Women Ensemble. Un’unione raffinata di voci del Coro Città di Riccione che da tre anni porta avanti un progetto interamente concepito per voci femminili, spaziando dal romanticismo alla musica del primo Novecento, fino alle melodie contemporanee. Direttore Marco Galli. Pianista e soprano solista Maura Miceli.

Sabato 24 luglio ore 21:30, “Il mio nome è Bond, James Bond” con Mirco Zomparelli, conduce Alessandro Formilli. Una ghiotta occasione per rivedere e ricordare gli attori ed i personaggi, le armi e gli inseguimenti, che hanno caratterizzato gli oltre 25 film su 007. Nell'occasione verranno esposti i manifesti cinematografici originali delle pellicole che hanno maggiormente segnato le mode e le epoche. L'evento è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale James Bond Italia - Sezione Doppio Zero. L’incontro fa parte della rassegna Festival delle Storie e delle Arti quest’anno giunta alla settima edizione: dialoghi, incontri e presentazioni di libri che restituisce la memoria, le atmosfere della città di ieri e di oggi, ma anche emozioni, ricordi e suggestioni legati al cinema e ai suoi grandi protagonisti entrati nell’immaginario collettivo.

Fino all’8 agosto, dal giovedì al sabato dalle 20:30 alle 23:30, nelle sale di Villa Franceschi sarà possibile visitare la mostra di pittura e scultura L’amor che move il cielo e l’altre stelle. Omaggio a Dante, un progetto artistico corale, a cura dell’associazione SCultura Riccione, Centro Arti Figurative e del gruppo I Giovedì dell’arte, che propone una serie di opere ispirate alle atmosfere e ai personaggi più significativi della Divina Commedia.

Le performance artistiche, a cura delle associazioni artistiche riccionesi, proseguono tutte le sere dal giovedì al sabato, dalle 20:30 alle 23:30. Gli eventi sono a ingresso libero.





?