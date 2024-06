A Viserba il ventriloquo Samuel e i suoi fantastici personaggi

«Quello di Viserba è il palco preferito dai comici, affermati ed emergenti, che attendono l'estate per esibirsi davanti a un pubblico fantastico.» Così afferma Matteo Monì, ideatore e direttore artistico della kermesse di cabaret che inizierà in piazza Pascoli venerdì 14 giugno e proseguirà per tutta l'estate con appuntamenti settimanali. Per il 2024 sono previsti nove appuntamenti ai quali se ne aggiungeranno altri tre per la novità di quest'anno: ‘Comicum’ Festival Nazionale, una competizione tra artisti nella quale sarà il pubblico a esprimere il proprio voto per eleggere il vincitore.

«Il successo delle passate edizioni – spiega Monì – è dovuto alla fantastica squadra formata dal Comitato turistico di Viserba, dalla Palco Spettacoli, dalla NSY, da tutto lo staff di collaboratori e dal valido contributo di attività del territorio che ogni volta ci affiancano. Grazie a tutti loro Sganassau è la rassegna comica più pazza dell'estate e si attesta tra le più prestigiose a livello nazionale.»

Si parte il 14 giugno con il ventriloquo Samuel e i suoi fantastici personaggi.

Samuel Barletti è un artista versatile e completo: si presenta come ventriloquo ma anche come imitatore. È l'unico cabarettista al mondo che riesce a fare imitazioni in ventriloquia fornendo le voci di personaggi famosi agli spettatori, trasformando così il pubblico in protagonista. Tutti i pupazzi che anima con la sua seconda voce sono creati da lui stesso e, adeguandosi ai fatti di attualità, la sua galleria di personaggi viene continuamente arricchita. La sua simpatia e la sua comunicatività stabiliscono un immediato contatto con il pubblico, facendo di ogni spettacolo un momento di allegria e di divertimento nel quale possono immergersi grandi e piccini. La sua prima apparizione televisiva risale al 1979 in Rai a 'Domenica In' condotta da Corrado. Da allora sono seguite numerosissime partecipazioni televisive nei principali programmi nazionali, ottenendo anche una grande vittoria a 'Italia's Got Talent'.

La serata di venerdì sarà condotta dal direttore artistico Matteo Monì e da Amedeo Visconti.

Inizio spettacoli ore 21.00. Ingresso Libero.

Info: www.sganassau.it www.viserba.com