Con l'Abbecedario di Fabio Fiori, si racconta la cultura dell'Adriatico

Domenica 26 febbraio, alle ore 17:00, il Museo della Regina di Cattolica ospiterà la presentazione del libro "Abbecedario adriatico. Natura, cultura e sapore" di Fabio Fiori, marinaio, insegnante, girovago e scrittore. Dialogherà con l’autore Laura Menin, antropologa responsabile del Museo della Regina e ricercatrice associata presso University of Sussex.

Il racconto dell’Adriatico attraverso le parole dei marinai e dei viaggiatori, di ieri e di oggi. Un nuovo abbecedario, dedicato alla natura e alla cultura adriatica, rivisto e arricchito di una saporita appendice gastronomica, perché i luoghi si scoprono anche a tavola, nei bacari veneziani, nelle gostilne istriane, nelle konobe dalmate, in osterie e taverne portuali che sono da sempre incroci di genti e culture.

Pagine che restituiscono il piacere di venti e di onde, di tradizioni e ricette, dando vita a un abbecedario emozionante come un viaggio d’avventura, appassionante come una lettera d’amore. Perché l’Adriatico è un mare orientale, è un’attrazione fatale.

Fabio Fiori (Rimini, 1967) viaggia a vela, a piedi, in bicicletta, in relazione sensoriale con gli ambienti naturali e umani. L’ultimo libro è Isolario italiano (Ediciclo, 2021). Ha pubblicato anche L’odore del mare. Piccole camminate lungo le rive mediterranee (Ediciclo, 2019), Erba buona (Stampa Alternativa, 2018), Ánemos. I venti del Mediterraneo (Mursia, 2012). Scrive e narra storie di mare e di viaggio per Rai Radio 3. Collabora con: Osservatorio Balcani Caucaso, L’Indice dei Libri del Mese, Bolina e Corriere di Romagna.