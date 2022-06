Academy Obiettivo Bellezza: Corso di Estetista in partenza

Centri estetici, spa, profumerie, hotel e resort: la riviera romagnola offre tante opportunità per lavorare come estetista qualificata. A tutte coloro che sognano di lavorare con il make up, unghie, cura del viso e del corpo, ciglia, sopracciglia e massaggi l’academy Obiettivo Bellezza di Rimini offre una opportunità in più: le prime 10 persone iscritte potranno beneficiare di uno sconto di 1000€ sulla quota di partecipazione del corso. Un grande incentivo per aiutare a realizzare il sogno nel cassetto delle appassionate di estetica e della bellezza.



IL CORSO PER PREPARARSI AL LAVORO

Cosmetologia, dermatologia, trucco, cura del viso, trattamenti corpo, massaggi, manicure e pedicure sono le materie principali del corso. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche in laboratorio sono guidate da docenti specializzati e professionisti con anni di esperienza sul campo. Le visite e le occasioni di confronto con le aziende che producono prodotti cosmetici e macchinari completano la formazione delle future estetiste.

Il corso si articola in 1800 ore suddivise in 1120 ore nelle aule e laboratori Obiettivo Bellezza e 680 di stage. Superato l’esame finale si ottengono i titoli e l’esperienza necessaria per entrare a far parte del mondo della bellezza.

UNA SCELTA SENZA LIMITI DI ETÀ

Sempre più trentenni e quarantenni guidate dalla passione per make up e trattamenti decidono di dare una svolta alla propria situazione lavorativa diventando estetista. La rapidità con la quale si trova un impiego dopo il corso rende questa scelta particolarmente conveniente per chi desidera reinventarsi in poco tempo.



UN NUOVO CORSO IN AUTUNNO

Il corso di qualifica di estetista è in programma a fine ottobre. Per iscriversi al corso c’è tempo fino al 24 ottobre 2022: le tutor dell’academy Obiettivo Bellezza sono sempre pronte per fissare appuntamenti e visite conoscitive ai laboratori estetici. Tutte le informazioni sono disponibili sulla scheda del corso di Rimini.