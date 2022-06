“Accadde Domani” chiudela rassegna dedicata al cinema italiano con “il muto di Gallura”

Al Cinema Tiberio di Rimini è in programma l’ultimo appuntamento di Accade Domani, la tradizionale rassegna dedicata al cinema italiano, promossa da FICE Emilia Romagna, con proiezioni di film ed incontri con gli autori: è il primo evento in totale libertà, senza restrizioni di nessun tipo (non sono più richieste mascherina e green pass e non si applica più il distanziamento dei posti) per godere pienamente della bellezza dello spettacolo cinematografico in tutta la sua forza coinvolgente, su grande schermo, con visione in alta definizione e sonoro avvolgente.

Gli incontri con gli ospiti delle serate si terranno nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano dopo la proiezione del film nelle date indicate e saranno allietati da degustazioni di Birra Amarcord. Martedì 28 e mercoledì 29 giugno alle ore 21 (martedì anche alle ore 17) c’é il regista Matteo Fresi (ospite della rassegna nella serata del 28 giugno alle ore 21) con l’opera prima Il muto di Gallura con Andrea Arcangeli, Marco Bullitta e Syama Rayner. La storia, ambientata nella Gallura di metà Ottocento, ruota intorno alla faida che ebbe luogo tra le famiglie Vasa e Mamia, che causò la morte di oltre 70 persone. Bastiano Tansu è un personaggio realmente vissuto. Sordomuto dalla nascita, venne maltrattato ed emarginato finché la sua furia e la sua mira prodigiosa non divennero utili alla causa della faida. Il legame di sangue e l’assassinio di suo fratello Michele, lo annodano indissolubilmente ad uno dei due capi fazione, Pietro Vasa che lo trasforma nell’assassino più temuto dell’intera faida. Lo stato e la chiesa procedono per tentativi, spesso maldestri, per arginare l’ondata di terrore mentre le due fazioni si consumano a vicenda. Quando le paci di Aggius determinano la fine della faida, Bastiano sembra aver trovato anche la pace interiore nell’amore corrisposto per la figlia di un pastore. Ma in un mondo violento e superstizioso, che già da bambino lo additava come figlio del demonio, Bastiano non può essere assolto. Biglietti interi € 7,00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it