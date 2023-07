Musica, street food, vini naturali e artigianato locale nel "paradiso terrestre" delle colline riminesi

L’Acido Domingo apre un nuovo capitolo della sua storia festiva e si trasferisce in collina, al motto di “run to the hills” (corri in collina) della Tenuta Saiano, a Torriana, una tenuta che d’estate si trasforma in Bucolica Wine Garden, l’apprezzatissimo format di piccola cucina e vino naturale ideato da Olivia Lucchi Maggioli e Alex Fulvi.

Martedì 25 luglio, a partire dalle ore 17:00, andrà in scena per la prima volta, in questo angolo di paradiso green, l’Acido Domingo, un format creativo che per l’occasione unisce all'energia musicale di noti dj del territorio i calici di vino proposti da vignaioli romagnoli e le creazioni dei “cool markets” dei giovani artigiani presenti. Un festival che integra alle vibrazioni delle casse un selezionato menù a base di vini naturali e street food, per una giornata da vivere all’insegna dei sapori, della musica, del verde, dell’arte e della socialità.

Un’iniziativa nata da una collaborazione tra alcune rinomate realtà enogatronomiche e ristorative del territorio, per dare vita a una kermesse unica nel suo genere, che mischia e miscela la bellezza collinare con i bit dei dj, i vini, il buon cibo e l’artigianato, in un'immersione che spazia dalle “carezze” per il proprio palato alla musica, passando per l'abbigliamento vintage, le ceramiche e un piccolo spazio dedicato ai tatuaggi.

Ingresso libero