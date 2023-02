Anna Bonaiuto e Valentina Cervi portano in scena “Addio Fantasmi”

Due celebri e talentuose interpreti del teatro italiano portano sul palcoscenico il racconto di conflitti famigliari irrisolti, di mancanze, della ricerca di verità, di due donne diversissime costrette a fare i conti con il passato.

Dopo L’Amica geniale, Fanny & Alexander torna a confrontarsi con la lettura portando in scena Addio fantasmi, una rilettura del romanzo di Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019. Un testo che mette al centro il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate da due attrici d’eccezione come Anna Bonaiuto e Valentina Cervi che saranno per la prima volta al Teatro Galli mercoledì 1° marzo (ore 21:00), nel nuovo appuntamento con la stagione di prosa riminese.

Addio fantasmi è la storia di una donna, Ida Laquidara, alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto complesso e irrisolto con la madre. Sgombrare la casa significa anche sistemare ciò che era stato accantonato e chiuso nel cassetto.

Fanny & Alexander sono attivi da trent’anni, realizzando oltre ottanta eventi, tra spettacoli teatrali e musicali, produzioni video e cinematografiche, installazioni, azioni performative, mostre fotografiche, convegni e seminari di studi, festival e rassegne. Tra i suoi lavori si ricordano il ciclo dedicato al romanzo di Nabokov Ada o ardore e vincitore di due premi Ubu; il progetto pluriennale dedicato a Il Mago di Oz (2007-2010) e l’affondo dedicato alla retorica pubblica con le serie dei Discorsi per indagare il rapporto tra singolo e comunità. Tra le recenti produzioni, Storia di un’amicizia, versione teatrale dell’Amica geniale di Elena Ferrante (edizioni e/o), Se questo è Levi, vincitore di due Premi UBU, e Sylvie e Bruno da Lewis Carroll nella traduzione di Chiara Lagani per Einaudi (2021), finalista ai Premi UBU nella categoria Miglior testo italiano / scrittura drammaturgica. Nel 2022 debutta nella forma di conferenza spettacolo, L’amica geniale a fumetti, tratto dal graphic novel su L’amica geniale di Elena Ferrante, sceneggiato da Chiara Lagani e illustrato da Mara Cerri (Coconino Press).