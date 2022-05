Adunata nazionale degli Alpini, a Verucchio concerto a 60 voci

Dal 5 all’8 maggio tra Rimini e San Marino si svolgerà, per la prima volta in Romagna, la 93ma Adunata nazionale degli Alpini, in occasione del 150° anniversario della fondazione del Corpo. Verucchio sarà parte del grande evento con un concerto di due Cori nella cornice del Salone delle Feste della Rocca Malatestiana. L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle 18, quando si esibiranno il Coro Monte Pizzo del Gruppo di Lizzano in Belvedere della Sezione Bolognese-Romagnola e il Coro Rondinella del Gruppo Sesto San Giovanni della Sezione di Milano. Circa una sessantina di componenti complessivamente. Il concerto è a ingresso gratuito ma per ragioni di sicurezza l’ingresso è limitato a poco più di un centinaio di spettatori: si consiglia quindi la prenotazione al numero 0541-670280. Gli Alpini abbracceranno Verucchio già nel primo pomeriggio, quando visiteranno la cittadina e i suoi tesori storico-culturali ricevendo il benvenuto di una comunità vestita a festa.