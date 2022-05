Adunata Nazionale degli Alpini, visite guidate alla scoperta dei tesori di RImini

Nel weekend dell’Adunata Nazionale degli Alpini, i musei della città organizzano una serie di visite guidate alla scoperta dei tesori di Rimini, epoca dopo epoca. Tre giorni – venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio- ricchi di proposte. Si comincia la mattina (ore 10 e 11,30) con una passeggiata fra i grifoni dorati che dimorano nel rinato teatro della città, il Teatro Galli. Tutte le mattine di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio sono organizzate visite guidate che accompagnano i visitatori nei meandri del Teatro ottocentesco, dietro le quinte su cui normalmente vanno in scena le grandi opere liriche. Un percorso che permette di ripercorrere le vicende legate alla casa della musica lirica riminese. Si prosegue, alle ore 16, con il patrimonio romano dell'antica Ariminum e le visite che accompagnano alla scoperta della “Domus del Chirurgo”. La piccola Pompei che sorge nel cuore di Rimini e che ha portato alla luce l’abitazione, con annesso ambulatorio, del medico Eutyches, vissuto ad Ariminum nel III secolo dopo Cristo. La visita, in un'ora circa, permette di conoscere la storia dietro il più ricco ritrovamento al Mondo di utensili medici di età romana. Alle ore 17,30 si entra nel nuovo polo museale nel cuore di Piazza Cavour dedicato all'arte contemporanea, nominato “Miglior nuovo museo 2020” dalla rivista Artribune, e sede della collezione d'arte della Fonazione di San Patrignano. La visita guidata al Part permette non solo di conoscere la ricca collezione espositiva, la quale conta su decine di opere di artisti internazionali, ma anche apprezzare i due antichi palazzi medievali che la ospitano, i palazzi dell’Arengo e del Podestà. Sempre alle ore 17,30 chi lo desidera può scoprire il Fellini Museum, il nuovo polo museale diffuso ospitato fra Castel Sismondo, la “Piazza dei Sogni” e il Palazzo del Fulgor. La visita accompagna gli ospiti all'interno di Castel Sismondo per scoprire al contempo sia la fortezza Malatestiana sia le nuove installazioni dedicate al grande regista. Un percorso guidato fra le strutture storiche ideate dal Brunelleschi e le atmosfere oniriche del cinema felliniano con quasi 5 ore di filmati, tra brani di film e materiali di repertorio, oltre 30 installazioni, un flusso di immagini e suoni per immergersi nel cinema di Fellini e scoprire la forza, la poesia e la magia del regista più imitato, più ammirato e più premiato del XX secolo.

Ecco tutte le visite guidate:

- visita guidata al Teatro Amintore Galli alle ore 10 e 11:30

- visita guidata alla Domus del Chirurgo alle ore 16

- visita guidata al PART Palazzi Arte Rimini alle ore 17.30

- visita guidata al Fellini Museum alle ore 17.30

- visita guidata al Teatro Amintore Galli alle ore 10 e 11:30

- visita guidata alla Domus del Chirurgo alle ore 16

- visita guidata al PART Palazzi Arte Rimini alle ore 17.30

- visita guidata al Fellini Museum alle ore 17.30

- visita guidata al Teatro Amintore Galli alle ore 10 e 11:30

- visita guidata alla Domus del Chirurgo alle ore 16

- visita guidata al PART Palazzi Arte Rimini alle ore 17.30

- visita guidata al Fellini Museum alle ore 17.30