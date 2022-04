Agricoltura in piazza: torna la festa del 1 Maggio con trattori in mostra, Sergio Casabianca e la ligaza

Dopo due edizioni sospese a causa della pandemia, domenica 1° maggio a Santarcangelo di Romagna, torna l'Agricoltura in piazza, la tradizionale iniziativa promossa da Cia Romagna per celebrare la Festa del Lavoro.

La mattina, alle 9.30 circa, la manifestazione si aprirà con l'imponente corteo dei mezzi agricoli da piazza Gramsci, lungo via Garibaldi, via Mazzini e ritorno. I mezzi agricoli resteranno poi in mostra, facendo ammirare al pubblico esemplari d'epoca e giganti moderni.