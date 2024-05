Il teatro acrobatico d'avanguardia in scena alla Granturismo di Riccione

Un viaggio nelle emozioni attraverso la rappresentazione scenica del movimento per raccontare i sentimenti più intimi del nostro tempo. Sabato 1 e domenica 2 giugno la compagnia B-You di Barbara Bianchi porta in scena sul palco della Granturismo di Riccione (Piazzale Ceccarini, 11) il saggio spettacolo di teatro acrobatico d’avanguardia “Aka. Viaggio fra gli spiriti del nostro tempo”.

Lo spettacolo di sabato 1 giugno (ore 21:00) sarà riservato ai soci dell’associazione sportiva B-You mentre la performance di domenica 2 giugno alle ore 16:00 è aperta al pubblico a ingresso libero su prenotazione.

Lo spettacolo trasporterà il pubblico in un viaggio all’interno delle emozioni, i movimenti racconteranno quello che spesso è nascosto perché troppo scomodo o doloroso da mostrare agli altri. Nel teatro acrobatico l’analisi introspettiva diventa danza avviando un linguaggio che esprime l’inesprimibile e sperimenta nuove frontiere di comunicazione tra i giovani, traducendo le emozioni e i sentimenti nell’arte del movimento. Tra gli interpreti dello spettacolo: Giada D’Auria e Andrea Rossi, Giuliano Chelotti (voce) e la Underground street school di Ramsy.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica B-You Acrobatic in collaborazione con Avis Riccione (cui saranno devoluti eventuali ricavi) e gode del patrocinio del Comune di Riccione.

La compagnia teatrale B-You nasce da un’idea di Barbara Bianchi, già fondatrice dell’Atr-Acrobatic Theatre nel 1989, e dai suoi allievi storici e altri giovani creativi. Con B-You danza, teatro, acroyoga e ginnastica si fondono per dar voce ai sogni dei danzatori in un laboratorio di idee in continuo mutamento e movimento. Tanti i progetti e gli eventi che hanno visto protagonisti gli artisti di B-You: il progetto “10 mani”, “Twotribal” per Unicef, “Immaginaria” su opere dell’artista Marco Landi, il Festival del Sole, “Immaginaria”, “Il fabbricante di chiavi”, “Equilibri instabili”, “Zero”, “Le 4 porte”, “Botanical”, “Onirika”.