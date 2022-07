Al Bano, Bennato, Skiantos e Summer Pride: il calendario dell'estate riminese prosegue senza sosta

Al via, sabato 30 luglio, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella terrazza del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti tra i personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura contemporanea. E proprio nell’ambito del cartellone La Terrazza della Dolce Vita, la musica apre il mese di agosto con due miti pop: il concerto gratuito di Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato successi in tutto il mondo, e il concerto di Edoardo Bennato, il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno con il suo Peter Pan Rock ‘n’ Roll Tour.

Con Peter Pan nei Giardini di Kensington, l’arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan saranno proiettate il venerdì e il sabato sera e nel week-end di Ferragosto sui muri degli edifici di pregio nella piazza dei sogni, nel centro storico di Rimini per un grande spettacolo di luci, musica e coreografie volanti che trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente. In concomitanza degli spettacoli, il Fellini Museum e il Part Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20 alle ore 24 con ingresso gratuito. Sempre in centro storico, la musica anni ’80 ispirata ai testi di Pier Vittorio Tondelli, riempie la corte degli Agostiniani martedì 26 luglio con il concerto degli Skiantos, la storica band bolognese che si esibisce nell'ambito degli eventi dedicati al grande scrittore di Correggio.

Sabato 31 luglio, il tempio della musica afro per la prima volta sbarca nella spiaggia della Rimini Beach Arena con il Mystica World Festival, mentre sulla spiaggia di Marebello, Radio LatteMiele trasmette da Rimini, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina per tutto il mese di agosto.

Dopo due anni di stop, il Summer Pride torna sabato 30 luglio per sfilare in un clima gioioso lungo il nuovo Parco del Mare, fino al porto canale, dove sul palco nella spiaggia libera di piazzale Boscovich si svolgerà la serata tra interventi ufficiali, musica, spettacoli e DJ set.

Fino alla fine di luglio continuano anche gli appuntamenti del Festival del Mondo Antico, lo storico appuntamento culturale riminese che unisce il passato al presente, l’antico al contemporaneo con archeologi, storici, intellettuali e giornalisti che si dividono tra l’Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città nelle undici conversazioni serali e nelle sei presentazioni di libri all’ora dell’aperitivo; parallelamente, quattro serie di percorsi e di visite guidate tra museo e città permettono di conoscere al meglio la città antica e moderna, mentre le iniziative didattiche del Piccolo Mondo Antico Festival offrono a bambini e ragazzi occasioni di imparare giocando.