Al centro commerciale una settimana tra fumetti, cartoon e Pokémon

In occasione di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema di animazione, fumetto e games che nell'edizione 2024 compie quarant'anni, anche Le Befane Shopping Centre di Rimini celebra questo importante evento proponendo una serie di eventi tra fumetti, musica, cinema e gaming.

18 luglio / ore 17:00 / FUMETTO LAB

Prenotazione obbligatoria al numero 351.8229963

Si comincia giovedì 18 luglio 2024 alle 17.00 con Niccolò Tonelli, comic artist, illustratore e animatore, che presenta un laboratorio di improvvisazione a fumetti per bambini dagli 8 ai 13 anni. Nella prima parte dell'incontro, Niccolò racconterà ai giovani partecipanti, ad esempio, che cosa è il fumetto e quali sono i tipi principali di fumetti esistenti. A seguire, si passa all'azione disegnando un fumetto improvvisato: ci sarà un tempo cronometrato per ogni vignetta, tempo che poi diminuirà sempre di più. In questo modo si creerà un momento di gioco/disegno collettivo guidato da Niccolò in cui i bambini si troveranno a essere sempre più veloci a disegnare 'scaldandosi la mano'.

19 luglio / ore 17:30 / ARTEMUSE in concerto

Cinque performer - cantanti, attrici, danzatrici - che insieme danno vita a ArteMuse, un gruppo vocale tutto al femminile che propone un repertorio basato sulle più belle colonne sonore dei cartoon Disney, riarrangiate a cinque voci secondo una nuova ed inedita chiave creativa. A fare da filo conduttore alla performance musicale sarà la 'Storia', dove protagoniste indiscusse saranno le Muse dell’antica Grecia, proclamatrici di eroi e protettrici di tutte le arti. In scena: Simona Gugnali, Valentina Gessaroli, Chiara Campanile, Elena Borroni, Francesca Aliquò.

20-21 luglio / ore 11:00-13:00 e 15:00-19:00 / POKEMON! gioca-scambia e incontra Pikachu

Giochi, attività, divertimento dedicate ai Pokémon: sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 piazza Zara si trasformerà nel 'paradiso' dei Pokémon. Inoltre sabato 20 luglio l'imperdibile meet&greet con l'amatissimo Pikachu. A tutti i partecipanti sarà data in omaggio una speciale carta gigante Pokémon. Saranno inoltre distribuiti gadget fino ad esaurimento scorte.

In collaborazione con Gamevision.

Per accedere all'area di scambio è necessario scaricare il coupon sul sito www.lebefane.it dall'area Befan Card.