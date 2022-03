Al cinema con “Voyage of Tim”e “Leonardo. Il capolavoro perduto”

Da giovedì 17 a domenica 20 marzo al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, il nuovo film di Terrence Malick Voyage of Time: presentato alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film, nella sua grandiosa versione integrale, arriva finalmente sul grande schermo per condurre lo spettatore all’esplorazione del passato planetario e al contempo alla ricerca di una futura collocazione nell’universo per l’umanità. Un inno alla natura e alla vita che si propone di forgiare una nuova, ipnotica storia della stessa vita della Terra, cogliendo la magia espressiva del cosmo non facilmente osservabile, ma del quale siamo partecipi in ogni istante della nostra esistenza. Nella versione originale la voce narrante è di Cate Blanchett. Proiezioni ore 21, sabato anche e domenica anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 17 marzo alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5). Da lunedì 21 a mercoledì 23 marzo nuovo appuntamento con La grande arte con il documentario Leonardo. Il capolavoro perduto di Andreas Koefoed. Il docufilm racconta la storia del Salvator Mundi, il dipinto più costoso mai venduto (450 milioni di dollari la sua quotazione) ritenuto un capolavoro perduto di Leonardo da Vinci. Dal momento in cui viene acquistato da una casa d’aste di New Orleans e i suoi acquirenti scoprono magistrali pennellate sotto un restauro a buon mercato, il destino del Salvator Mundi è guidato da un’insaziabile ricerca di fama, denaro e potere. Ma man mano che il suo prezzo sale, aumentano anche i dubbi sulla sua autenticità. Questo dipinto multimilionario è davvero di Leonardo o semplicemente alcuni uomini di potere vogliono che lo sia? Proiezioni ore 21, mercoledì anche alle ore 17 e alle ore 21, biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8)



