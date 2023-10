Al cinema Multiplex il documentario sul Cocoricò

Indirizzo non disponibile

Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella, si prepara a una settimana di proiezioni al Multiplex Le Befane di Rimini (Via Caduti di Nassiriya, 22). Il film prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni e sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission sarà in programmazione tutti i giorni a partire da giovedì 5 ottobre fino a mercoledì 11 ottobre, alle 20:45 e alle 22:30, sabato e domenica si aggiunge anche una proiezione pomeridiana alle 18:45.

In occasione delle prime due proiezioni, giovedì 5 è prevista un’apertura speciale che inaugurerà simbolicamente l’inizio del tour autunnale nelle sale di Cocoricò Tapes. Tra gli ospiti presenti in sala a Rimini: l’iconico performer Principe Maurice in arrivo da Milano, il regista Francesco Tavella, l’autore delle musiche Matteo Vallicelli e le case di produzione La Furia Film e Sunset Produzioni.

Biglietti già acquistabili anche online su : https://www.giomettirealestatecinema.it/cinema

LA TRAMA

Nel 1993 Loris Riccardi è art director della discoteca Cocoricò di Riccione. Inizia così un periodo in cui la Piramide diventa il centro del clubbing europeo tra performance, musica e trasgressione. Con materiale d’archivio inedito e nuove interviste ai protagonisti di quella stagione, Cocoricò Tapes è un viaggio nel tempo per rivivere quelle notti indimenticabili.



IL DOCUMENTARIO

Un progetto che nasce dal ritrovamento di ore e ore di immagini d’archivio su VHS, poi selezionate e riordinate con un preciso lavoro di montaggio, Cocoricò Tapes prova a raccontare qualcosa che non si poteva raccontare, ma solo vivere. I sabato notte sotto la Piramide erano l’emblema di un rito collettivo che ha unito un’intera generazione; quel rito collettivo, il significato del Cocoricò per chi l’ha vissuto, le speranze e i timori degli anni ‘90 sono il fulcro di un documentario pensato per essere un viaggio visivo e sonoro senza effetto nostalgia. Fondamentali anche le interviste ai protagonisti del tempo (Loris Riccardi, Principe Maurice, Giuseppe Moratti, Renzo Palmieri, Silvia Minguzzi) e il lavoro di Matteo Vallicelli sulle musiche del film, un sound elettronico che guida il pubblico nella rappresentazione di luoghi e sensazioni del corpo e della mente.



Dopo una campagna di crowdfunding ampiamente sostenuta e l’anteprima mondiale nella piazza gremita del Pesaro Film Festival, Cocoricò Tapes ha trascorso un’estate in giro per festival e arene estive, portando a casa diversi sold out e il Premio “Sebastiano Gesù” da Ortigia Film Festival.

Ad accompagnarlo in giro per incontrare il pubblico: il regista Francesco Tavella, il co-sceneggiatore Matteo Lolletti, la produttrice Lisa Tormena e il produttore Giacomo Benini, il direttore della fotografia Luca Nervegna e l’autore delle musiche Matteo Vallicelli.

Citando Mymovies, Cocoricò Tapes è “Una testimonianza preziosa per esplorare il contesto storico, politico e sociale degli anni '90” ed è in arrivo Rimini e in molte altre città d’Italia.

CALENDARIO DELLE PROSSIME PROIEZIONI sul sito www.cocoricotapes.com