Al Cinema Tiberio “Re Lear si diverte”, “Cavalleria Rusticana”, “Pagliacci” e "Amati fantasmi"

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita martedì 3 maggio alle ore 18 (ingresso gratuito) la presentazione del romanzo Re Lear si diverte di Paolo Patrizi (Raffaelli Editore): l’autore presenterà la sua opera introdotto da Attilio Giovagnoli, Presidente Associazione “Renata Tebaldi” Rimini Città d’Arte. Re Lear si diverte è una storia corale, serratamente dialogata, che trasferisce in forma narrativa l’andamento di arie, duetti, quartetti del teatro d’opera. La vicenda trova infatti la sua ambientazione all’interno del piccolo grande mondo del melodramma e protagonista è un ex baritono che, avendo perso la sua voce per colpa di una banale influenza, si ritrova costretto a cambiare lavoro, trasformandosi in detective privato. Un romanzo d’ambiente e di caratteri, racchiuso nell’involucro di un giallo. Il titolo – gioco di parole pronunciato da uno dei personaggi – è un incrocio tra King Lear di Shakespeare e Le Roi s’amuse di Hugo: due drammi che si riveleranno come le due polarità del mistero da risolvere e la chiave per la sua risoluzione, fino ad un epilogo che contravviene alle stesse regole del romanzo giallo, mostrando come non sempre “i fatti” corrispondano con la verità.



Gli “Amati fantasmi” di Casa Borelli ci riportano così a una stagione lontana in cui gli attori girovagavano da un teatro a un set cinematografico per un’intera vita, fino a quando il peso degli anni li portava a Bologna, nella dimora degli attori, per l’ultimo atto delle loro esistenze. Alternando fantasia e testimonianze reali di artisti come Gabriele Lavia, Tullio Solenghi, Pino Strabioli, Milena Vukotic, Giuliana Lojodice, Pupi Avati e Glauco Mauri, la docu-fiction “Amati fantasmi” racconta l’esperienza unica di una casa inaugurata nel 1931 per ospitare solo anziani attori, con le loro storie e i loro segreti, le gioie e i dolori di una vita sotto i riflettori.