Al Cinema Tiberio ritorna il film “Belfast” e parte la rassegna di documentari “DOC in Tour”

Da mercoledì 20 aprile a lunedì 25 aprile (ore 21, sabato nessuno spettacolo, mercoledì 20 anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) e giovedì 28 aprile alle ore 17 e alle ore 21 (proiezioni in versione originale sottotitolata in italiano alle ore 17 e alle ore 21), al Cinema Tiberio di Rimini ritorna a grande richiesta il film Belfast, diretto da Kenneth Branagh, fresco vincitore del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale, con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e Jude Hill. Candidato a sette premi Oscar, vincitore del premio BAFTA come miglior film britannico dell’anno, Belfast è lo sguardo di Kenneth Branagh all’indietro, al tempo della sua infanzia, in un sentito omaggio alla città che lo ha cresciuto, alla sua forza d’animo, il suo umorismo particolare, l’allegria e la tensione che ne facevano (ne fanno?) un posto unico al mondo.

Martedì 26 aprile alle ore 21 (biglietto intero € 7, ridotto € 6, ridotto Tiberio Club € 5) ultimo appuntamento per la rassegna La montagna al cinema: sullo schermo The Last Mountain di Dariusz Zaluski, in versione originale sottotitolata in italiano. Durante il tentativo di scalare il K2, ultima vetta himalayana inviolata in inverno, i veterani Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki e Denis Urubko soccorrono l’alpinista francese Elisabeth Revol, dando vita ad una delle operazioni di salvataggio più straordinarie della storia dell’alpinismo, la vera storia del tentativo di prima invernale nel 2018 al K2, ultima vetta dell’Himalaya non ancora conquistata in inverno. Oltre a tentare la storica impresa, la spedizione guidata dai veterani dell’alpinismo e leggende Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki e Denis Urubko ha anche recuperato sul vicino Nanga Parbat Elisabeth Revol, l’alpinista francese intrappolata insieme a Tomasz Mackiewicz, in una delle più straordinarie operazioni di salvataggio riuscite nella storia dell’alpinismo.

Il regista Dariusz Za?uski ha scalato sette volte gli ottomila, compreso una volta il K2 e due l’Everest, e ha partecipato a numerose spedizioni invernali. Combina l’arrampicata con il cinema professionale ed è autore di molti documentari pluripremiati sulle montagne più alte del mondo.

Mercoledì 27 aprile alle ore 21 (biglietto € 4, ingresso gratuito per i possessori della tessera Tiberio Club) si apre l’edizione 2022 della rassegna di documentari regionali DOC in Tour, realizzata in collaborazione con F.I.C.E. Emilia Romagna: in programma Italicus. La verità negata di Enza Negroni con Stefano Pesce e Miriam Previati. Girato tra Bologna e l’Appennino, il documentario cerca di fare luce su quello che può essere definito come l’ultimo tassello del cosiddetto “quinquennio nero”, che trova origine nella strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969.

È l’1:23 del 4 agosto 1974 quando si interrompe la corsa del treno Espresso 1486 Italicus proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, a causa di una bomba che esplode nella quinta carrozza, in prima classe. Le vittime sono dodici mentre quarantotto viaggiatori rimangono feriti. Le indagini, nonostante i numerosi depistaggi e le contraddizioni dei testimoni, riescono a dimostrare la natura neofascista dell’attentato, senza però riuscire a individuare i colpevoli.

L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.