Al Cinema Tiberio tornano “The Human Voice” di Almodóvar e “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti

Nuove repliche al Cinema Tiberio di Rimini per il mediometraggio (30 minuti) di Almodóvar The Human Voice con Tilda Swinton lunedì 31 maggio alle ore 19, 20.15 e 21.30 (ingresso unico € 3,00). Il film è presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. Una donna sta aspettando che l’ex amante passi a ritirare le valigie che lei ha preparato per lui. L’amore è finito, resta solo il tempo dell’attesa. Con lei c’è un cane, anche lui abbandonato e in attesa del suo padrone. La donna esce di casa per comprare un’ascia e una tanica di benzina: si prepara a distruggere le cose del suo uomo, aspettando la chiamata che metterà fine al rapporto. Quando il telefono squilla, la donna, risvegliatasi da un sonno profondo causato dalle pillole, inizia un monologo disperato che la porta dall’ansia alla supplica, dalla rabbia alla rivalsa e infine al fuoco purificatore che distrugge lo stesso set in cui il film è stato girato…Almodóvar riadatta alla sua maniera il celebre monologo di Jean Cocteau “La voce umana”, trasformando Tilda Swinton in una delle tante, meravigliose donne abbandonate del suo cinema.

Martedì 1 giugno alle ore 20.30 e mercoledì 2 giugno alle ore 17 (biglietti interi € 7,00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00) è in cartellone il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano, premiato come miglior attore al Festival di Berlino e ai David di Donatello: La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale. Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno all’espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l’uomo che è ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it: l’acquisto on line è fortemente consigliato.

La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid.