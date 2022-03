Al Galli va in scena "When the rain stop falling" e debutta il Teatro No Limts

Venerdì 25, sabato 26 (ore 21) e domenica 27 marzo (ore 16) al Teatro Galli di Rimini prosegue con il pluripremiato “When the Rain Stops Falling”. In occasione della replica di domenica pomeriggio, debutta al Teatro Galli “Cultura No Limits - Teatro No Limits”, il progetto dedicato a non vedenti e ipovedenti realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì.

“When the Rain Stops Falling”, spettacolo teatrale di Andrew Bovell, con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, racconta la storia delle famiglie Law e York, che si dipana in un arco che va dal 1959 ad un immaginato 2039, passando per entusiasmi, speranze, delusioni, sciagure, vigliaccherie, silenzi eloquenti più d'ogni discorso, parole vuote che suonano retoriche e altro non comunicano se non animi torbidi infettati dall'abitudine: tutto questo è immerso in un diluvio senza tregua. Un viaggio nel tempo che attraversa quattro generazioni di padri e figli, di madri e mogli. Un racconto epico e al tempo stesso distopico che parla di matrimoni spezzati e morti accidentali, di verità taciute e di destini che si incrociano. Di quelle omissioni che non cancellano ciò di cui non si parla, che invece resiste come un lascito tramandato di generazione in generazione.

Lisa Ferlazzo Natoli pone il concetto di tempo al centro della narrazione suggerendo che negli alberi genealogici non vi siano “scritti” solo i nomi dei protagonisti, ma anche i loro comportamenti, le inclinazioni, i desideri e gli errori. When the Rain Stops Falling - prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma - Teatro Nazionale e Fondazione Teatro Due, premiato agli Ubu 2019 per la miglior regia, migliori costumi e miglior nuovo testo straniero - fa del viaggio nel tempo una vera e propria forma stilistica, senza usare l’espediente del flashback. I personaggi da vecchi e da giovani entrano ed escono da un quadro all’altro, da un paesaggio all’altro, con un ritmo incalzante. È sul tempo stesso che ci si interroga, ‘piegandolo’ in avanti, per lasciare entrare il futuro e i suoi fantasmi; o con improvvise ‘interferenze’ che aprono il presente a squarci di passato. Una scena scivola nell’altra e svela combinazioni, corrispondenze e collegamenti tra i personaggi che s’immergono, letteralmente, nell’azione teatrale entrando e uscendo dal racconto di ognuno degli altri. Bovell usa ‘quasi’ le stesse parole ripetute anche in salti generazionali, adombra al meccanismo fatale dell’eredità e al mistero della memoria. Come se questa mutasse e s’infiltrasse nelle nostre vite, nei gesti e nelle cose stesse. Domenica 27 marzo, “Cultura No Limits - Teatro No Limits”, il progetto, realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì e promosso in collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna – Campus di Forlì, la Regione Emilia Romagna e UICI, porta l’audiodescrizione a teatro permettendo anche alle persone non vedenti e ipovedenti di assistere pienamente alla messa in scena, apprezzando ogni singolo aspetto.

L’audiodescrizione rende “visibili” scene, costumi e movimenti degli attori, cioè quei particolari silenziosi che permettono al pubblico con disabilità visiva di assistere pienamente allo spettacolo. Prima della messa in scena un’audiointroduzione accompagna gli spettatori alla scoperta delle scenografie, dei personaggi e della trama dello spettacolo. L’introduzione contiene brevi descrizioni, scelte di regia e informazioni storico-culturali e critico-letterarie per preparare allo spettacolo.

Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente di cuffie wireless, collegate alla sala di regia. Da qui una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo inserendosi nelle pause della recitazione. Il testo dell’audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. Il Teatro Galli aderisce al progetto anche grazie alla collaborazione del Comune di Rimini e della sezione locale dell' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti al Progetto

Per info e prenotazioni:?email: info@centrodiegofabbri.it?cell: 328 2435950

Biglietti: da 25 a 10 euro.

On line: biglietteria.comune.rimini.it

Per informazioni: www.teatrogalli.it