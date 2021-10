Al laboratorio aperto di Rimini arriva Youz

Dopo le tappe di Modena, Parma, Cesena e Bagnacavallo, il Forum Youz, giovedì 21 ottobre, alle 18 arriva al laboratorio aperto di Rimini all’Ala Nuova del Museo della Città.

Youz è un percorso di incontro e confronto fra i giovani cittadini e l’istituzione regionale, avviato dalla Regione Emilia-Romagna a giugno scorso per progettare insieme agli stessi giovani le future politiche regionali dedicate alle nuove generazioni. L’obiettivo è quello di raccogliere le idee e le proposte delle ragazze e dei ragazzi sui grandi temi dei nuovi orientamenti dell’Europa: Patto Lavoro e Clima, Programma di Mandato, Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile, Agenda 2030. La tappa riminese è un’occasione importante per i giovani riminesi per confrontarsi e portare all’attenzione delle istituzioni i bisogni e le criticità che vivono ma anche le idee e i progetti da realizzare nella provincia di Rimini. I temi trattati all’interno dei gruppi di lavoro riguarderanno l’inclusione sociale, la sostenibilità, la cultura, la cittadinanza attiva, il mondo della formazione, delle competenze e del lavoro. Ogni gruppo di lavoro svilupperà delle idee concrete che possano rispondere alle necessità del proprio territorio. I progetti saranno poi presentati ed affidati alle istituzioni e ai referenti regionali che si impegneranno a trasformarli in realtà concrete. Il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, insieme a ART-ER, ha coinvolto una rete di relazioni affinché la tappa riminese sia un momento co-costruito e co-progettato sin dal suo principio dai giovani, dalle associazioni e dalle community attive sul territorio. Tutti i giovani del territorio sono invitati a partecipare all’occasione unica di immaginare e costruire il futuro della Regione Emilia-Romagna. Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://platform.eventboost.com/e/youz-generazione-di-idee-rimini/28641 L'ingresso al laboratorio Aperto Rimini Tiberio è consentito a coloro che dispongono di Green Pass.





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...