Al Lavatoio va in scena “In solitaria”, componimento teatrale per corpi e musica

Sabato, 18 dicembre, alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo va in scena “In solitaria”, componimento teatrale per corpi e musica, con coreografia e danza di Claudio Gasparotto, musica dal vivo di Fabio Mina, con la collaborazione di Mattia Fornaciari e la partecipazione del Collettivo MC. Nasce intorno a una idea musicale di Fabio Mina, una dedica al leopardo delle nevi, creatura misteriosa che conduce una vita estremamente riservata tra gli altopiani e le vallate dell’Asia Centrale e la cui sopravvivenza è minacciata dall’uomo moderno: sa di non essere unico, per questo lascia dei messaggi subliminali lungo i sentieri che percorre, sentieri che altri condivideranno, tracciati chissà quanto tempo prima dai suoi antenati. Un'immagine di intima solitudine e di spazi incontaminati, ma al tempo stesso di consapevolezza dell’altro.?Claudio Gasparotto danza questa condizione di distacco, trasformandola in tensione all’intercettazione della vita, con la consapevolezza di condividere un sentimento che appartiene a tutti gli esseri viventi. Esiste un legame spirituale nella rete della natura, nella relazione tra l’umanità e il suo ambiente. Se accogliamo il principio che questo esiste a causa di quello, allora riusciremo a nutrire una nuova utopia della felicità e a condividere con gli altri la sfida di sostenere il segreto della vita. “In solitaria” è il secondo appuntamento con il progetto Genderful-Corpi/Identità, focalizzato sulla danza e il movimento come strumenti per esplorare l’unicità del corpo umano, la sua potenza creatrice, la sua forza vitale, e oltrepassare ogni discriminazione generatrice di disuguaglianze sociali e violenze di genere. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 338 5879412 dalle 11.00 alle 12.30 / dalle 16.30 alle 19.00. Accesso in sala con green pass e mascherina