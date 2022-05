Al Misano World Circuit arriva il Campionato mondiale di Superbike Motul Fim

Dal 10 al 12 giugno al World Circuit si disputerà il Misano Motul Fim Superbike World Championship - Emilia-Romagna Round, con un ritorno dei fans su tribune e prati. Torneranno anche le iniziative collaterali, con appuntamenti “oltre la pista” che arricchiranno ulteriormente il programma sportivo. ‘E-Sport Race of Champions’: il WorldSBK Media Event si svolgerà Giovedì 9 giugno dalle ore 11.30 a Misano World Circuit. Nell’occasione sarà inaugurato il nuovo Driving Simulation Center, aperto presso il nuovo Pit Building, grazie alla collaborazione fra MWC e la società Res-Tech. I campioni del WSBK e i media accreditati si sfideranno su simulatori di ultima generazione e al termine avremo il podio di questa singolare competizione. Ingresso dalla MWC Square (via del Carro, 30) - a partire dalle 10.30. Meet the WorldSBK Riders: giovedì 9 giugno, dalle 18.30, alcuni piloti incontreranno i fans per una sessione autografi, a Riccione, in viale Ceccarini (zona sottopasso pedonale). Venerdì 10 giugno, alle 18.00, al nuovo Pit Building sarà presentata la mostra fotografica 50 Shooting of racing, nell’ambito degli eventi per la celebrazione dei 50 anni del circuito. In tale occasione sarà anche presentato il secondo step dei lavori di completamento della nuova infrastruttura, ormai prossima alla sua definitiva configurazione. Ingresso dalla MWC